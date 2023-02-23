7.2 ريختر .. تطور في زلزال الصين

نقلا عن فضائية النهار، أن زلزال الصين سجل 7.2 على مقياس ريختر قرب حدود الصين مع "طاجكستان"، ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال حتى الآن.

وأوضح التقرير الذي أذاعه الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن رغم مرور حوالي 12 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا لم تتوقف توابعه متمثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن وتم تسجيل العديد من الهزات منذ وقتها حتى الأن.

مناطق مهددة بالغرق

وأشار التقرير الى أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلو متر عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين شعر به السكان في مدينتي كاشغر وارتش في الجانب الغربي من إقليم شينج يانج الصيني والمنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.