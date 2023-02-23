عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7.2 ريختر .. تطور في زلزال الصين

زلزال الصين
زلزال الصين

نقلا عن فضائية النهار، أن زلزال الصين سجل 7.2 على مقياس ريختر قرب حدود الصين مع "طاجكستان"، ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال حتى الآن.

وأوضح التقرير الذي أذاعه الإعلامي تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن رغم مرور حوالي 12 يوما على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا لم تتوقف توابعه متمثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن وتم تسجيل العديد من الهزات منذ وقتها حتى الأن.

 

مناطق مهددة بالغرق

وأشار التقرير الى أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلو متر عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين شعر به السكان في مدينتي كاشغر وارتش في الجانب الغربي من إقليم شينج يانج الصيني والمنطقة التي ضربها الزلزال لا توجد بها كثافة سكانية لكن بها بحيرة ساريز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان.

الصين طاجكستان الزلزال جنوب تركيا وسوريا الهزات الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

وفاة الفنان عاطف سعيد

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

ترشيحاتنا

أمريكا تعترف: تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا قد يستغرق أكثر من عام

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

الحوامل ومرضى القلب والسمنة المفرطة ممنوعون من حج القرعة | تفاصيل

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

تشكيل برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

مفاجأة .. الهند ترفض وصف الأزمة الروسية الأوكرانية بـ الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال تركيا..العثور على شنطة بها 4 ملايين دولار وشنطة مجوهرات تحت الانقاض

عينك بترف.. متى تكون رجفة العين مؤشرا للإصابة بمرض خطير

خد بالك.. أخصائي تغذية يوضح علامات اللحوم الفاسدة والمغشوشة

جدرانها من الذهب.. غرفة العنبر كنز روسي سرقه هتلر وأخفاه عن الجميع

فيديو

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

انهارت على الهواء.. ما سبب بكاء نسرين طافش في أحدث ظهور؟ فيديوجراف

مصر ترسل طائرات وسفينة عسكرية محملين بمساعدات طبية وغذائية لتركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ