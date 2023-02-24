بطارية بتتشال وسعر رخيص.. نوكيا تطرح رسميا هاتف C02

مع بداية ظهور الهواتف النقالة، كانت كل الهواتف تأتي بميزة البطارية القابلة للإزالة ومنفذ سماعات الرأس مقاس 3.5 ملم، لكن حاليا الوضع اختلف كثيرا، بينما من السهل أن تجد منفذ سماعات الرأس في الموبايلات من الفئة المتوسطة والرخيصة، أصبحت كل البطاريات مدمجة لا يمكن إزالتها.

لا يزال هناك عدد قليل من الهواتف الذكية التي تحتوي على بطارية قابلة للإزالة وقريبا سينضم وافد جديد إلى هذا النوع من الموبايلات التي تشبه الجيل الأول للمحمول، وهو طراز Nokia C02 الذي ينتمي لسلسلة C الموفرة في الميزانية، طرحته نوكيا، الشركة الفنلندية مؤخرا في الأسواق.

Nokia C02

مواصفات هاتف Nokia C02

أطلقت Nokia mobile بهدوء هاتف Nokia C02 ميسور التكلفة كأحدث جهاز لفئة المبتدئين، ويأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 5.45 بوصة توفر جودة FWVGA + مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9. يتميز بمظهر شبيه بأجهزة زمان منظرة يعيدنا إلى العصور القديمة وتسعينات القرن الماضي.

يأتي هاتف نوكيا C02 مع إطار من البولي كربونات وظهر بنسيج نانوي، كما أنه يحمل تصنيف IP52 المقاوم للماء والغبار، مع شاسيه متين للغاية يعيش معه لفترة طويلة.

Nokia C02

تحت الغطاء ، يتم تشغيل Nokia C02 بواسطة معالج وحدة مركزية رباعي النواة لم تعلن الشركة عن اسمها، بتردد ميقاتي 1.4 جيجا هرتز. يتم إقران وحدة المعالجة المركزية بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام ومساحة تخزين 32 جيجا بايت روم نوع eMMC 5.1.

ثنائي الشريحة

يعمل الهاتف الجديد من نوكيا بنظام أندرويد 12 وتوفر العلامة التجارية الفنلندية تحديثات أمنية لمدة عامين، يأتي الهاتف الذكي مع منفذين لبطاقة SIM أي أنه ثنائية الشريحة، وفتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الأساسية.

يحزم الجهاز بطارية سعتها 3000 مللي أمبير في الساعة، يمكن أن تشغل الهاتف ليوم كامل بشحنة واحدة، يتم شحن الهاتف بمساعدة موصل microUSB، البطارية يمكن إزالتها بسهولة وبالتالي في حالة نفاد طاقتها يمكن استبدالها والحفاظ على الموبايل يعمل بشكل طبيعي.

فيما يخص التصوير، توجد كاميرا أمامية سيلفي بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا رئيسية في اللوحة الخلفية بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش LED. حاليًا ، لا تعلم الشركة عن سعر Nokia C02، لكن من المتوقع أن يكون أقل من 80 دولار أمريكي.