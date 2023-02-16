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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره 2000 جنيه.. خصم على موبايل نوكيا الجبار Nokia C01 Plus

سعره 2000 جنيه..خصم
سعره 2000 جنيه..خصم على موبايل نوكيا الجبار Nokia C01 Plus

بالطبع توجد لديك ذكريات مع هواتف نوكيا Nokia حيث كانت منذ حوالي 15 سنة تكتسح الأسواق ولا ينافسها أي شركة أخرى، لكن مع اشتعال المنافسة وظهور شركات مثل آبل Apple وسامسونج وبعدها الشركات الصينية العملاقة مثل أوبو وشاومي، لكن إذا كنت تريد استرجاع الذكريات واقتناء هاتف نوكيا Nokia C01 Plus بسعر 2000 جنيه.

 

يقدم موقع flipkart الهندي عرض على هاتف  Nokia C01 Plus  بسعر 5500 روبية هندية أي ما يعادل 2000 جنيه مصري.

سعره 2000 جنيه..خصم على موبايل نوكيا الجبار Nokia C01 Plus


مواصفات هاتف Nokia C01 Plus

 

يحتوي هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 5.45 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 x 1440 بكسل، وبنسبة أبعاد 18:9.

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ويعمل هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، بواسطة معالج من نوع Unisoc SC9863A، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 أو 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، قابلة للزيادة بما يصل إلى 128 جيجابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل، مصحوبة بفلاش LED ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف Nokia C01 Plus على بطارية بسعة 2500 مللى أمبير في الساعة.

 

ولا يحتوي هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، على ماسح ضوئي لبصمات الأصبع، ولكن يدعم نظام التشغيل ميزة التعرف على الوجه.

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