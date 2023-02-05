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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا وتاتش..موبايل نوكيا جديد Nokia C01 Plus بـ 1900 جنيه

موبايل نوكيا جديد
موبايل نوكيا جديد Nokia C01 Plus بـ 1900 جنيه

تحاول شركة نوكيا Nokia الفنلندية الدخول في منافسة شرسة مع عمالقة التكنولوجيا مرة أخرى، بإطلاقها هواتف رائعة من حيث المواصفات ورخيصة من حيث السعر، بدلا من هواتف سامسونج وشاومي الغالية. 

 

وتعتبر أفضل هواتف نوكيا التي يوجد عليها عرض حاليا هو هاتف Nokia C01 Plus بنسخة 2/32 جيجابايت في موقع أمازون الهند، بقيمة 29% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض 5700 روبية هندية (أي ما يعادل 1900 جنيه مصري تقريبا ).

موبايل نوكيا جديد Nokia C01 Plus بـ 1900 جنيه

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C01 Plus

 

يعمل هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، بواسطة معالج من نوع Unisoc SC9863A، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 1 أو 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 أو 32 جيجابايت، قابلة للزيادة بما يصل إلى 128 جيجابايت، عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

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يحتوي هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 5.45 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 x 1440 بكسل، وبنسبة أبعاد 18:9.

 

ويقدم هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل، مصحوبة بفلاش LED ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف Nokia C01 Plus على بطارية بسعة 2500 مللى أمبير في الساعة.

 

ولا يحتوي هاتف نوكيا Nokia C01 Plus، على ماسح ضوئي لبصمات الأصبع، ولكن يدعم نظام التشغيل ميزة التعرف على الوجه.

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