عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تفوت العرض.. خصم 52% على جوال Oppo Reno في الإمارات

لا تفوت العرض..خصم
لا تفوت العرض..خصم 52% على جوال Oppo Reno في الإمارات

حاذ إعجاب جوالات أوبو Oppo ، العديد من المستخدمين حيث تقوم عملاقة التكنولوجيا الصينية بتطوير هاتفها دائما ومن أفضل هذه الهواتف هي سلسلة "Reno" رينو، التي يتم إطلاقها حتى الآن.

 

ومن أفضل العروض التي جمعناها لأجلك، هي عرض على جوال أوبو Oppo Reno Z ، نسخة 8/128 جيجابايت، على موقع Sharafdg بدولة الإمارات، بقيمة 52% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 649 درهم إماراتي. 

لا تفوت العرض..خصم 52% على جوال Oppo Reno في الإمارات 

مواصفات هاتف Oppo Reno Z

 

جاء جوال Oppo Reno Z، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، مزودة بطبقة حماية من نوع بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

 

يعمل جوال Oppo Reno Z، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio P90،  بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23 الجديد.. سعر ومواصفات

يقدم جوال أوبو Oppo Reno Z كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويعمل جوال Oppo Reno Z مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1، ونظام التشغيل Android 12.

 

يحتوي جوال Oppo Reno  Z، على بطارية بسعة 4035 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.

OPPO مواصفات هاتف Oppo Reno Z رينو أوبو Oppo Reno Z

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تشعل حربها الباردة مع الصين بتدخل الهند

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

رسميا سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23+.. سعر ومواصفات

رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23 الجديد.. سعر ومواصفات

بـ36 ألف جنيه.. رسميا سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy S23 Ultra

بـ 600 جنيه فقط.. أحدث إيربودز في السوق ضد المياه

موبايل iPhone 11 Pro Max مجدد بـ 10 آلاف جنيه

تحطيم أسعار.. أحدث موبايل ب 4000 جنيه

ترشيحاتنا

بعد بايدن وترامب.. FBI يستعد لمداهمة منزل مايك بنس

هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

قرار مفاجئ من البنك الدولي بشأن استقدام الغاز المصري إلى لبنان

ليلة حزينة على سكان المطرية .. ماذا حدث داخل مستشفى النور المحمدي

اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

طبيب بمستشفى النور المحمدي بالمطرية يكشف تفاصيل الحريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت .. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

13 وصفة طبيعية لعلاج الحموضة | اختار اللى يعجبك

فيديو

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

تردد قناة Aea| مواعيد مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. فيديوجراف

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ