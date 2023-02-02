حاذ إعجاب جوالات أوبو Oppo ، العديد من المستخدمين حيث تقوم عملاقة التكنولوجيا الصينية بتطوير هاتفها دائما ومن أفضل هذه الهواتف هي سلسلة "Reno" رينو، التي يتم إطلاقها حتى الآن.

ومن أفضل العروض التي جمعناها لأجلك، هي عرض على جوال أوبو Oppo Reno Z ، نسخة 8/128 جيجابايت، على موقع Sharafdg بدولة الإمارات، بقيمة 52% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 649 درهم إماراتي.

لا تفوت العرض..خصم 52% على جوال Oppo Reno في الإمارات

مواصفات هاتف Oppo Reno Z

جاء جوال Oppo Reno Z، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، مزودة بطبقة حماية من نوع بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل جوال Oppo Reno Z، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio P90، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

يقدم جوال أوبو Oppo Reno Z كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، بجانب مستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل جوال Oppo Reno Z مع واجهة المستخدم ColorOS 12.1، ونظام التشغيل Android 12.

يحتوي جوال Oppo Reno Z، على بطارية بسعة 4035 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.