أقوى موبايل سامسونج.. سعر ومواصفات Galaxy A32 5G في الإمارات

يعد جوال سامسونج Galaxy A32 5G لا من أفضل و أرخص جوالات سامسونج مقارنة بجوال الفلاجشيب الأحدث Galaxy S23 و جوال الفلاجشيب للعام الماضي Galaxy S22 ، حيث يقدم الجوال مواصفات مميزة مع سعر قليل نسبيا.

فيعد سعر جوال سامسونج Galaxy A32 5G جذاب جدا، حيث أن الجوال يقدم جميع المواصفات المميزة على سبيل المثال الكاميرات عالية الدقة، وعمر بطارية عملاق وأداء هائل بكفاءة عالية .

مواصفات جوال سامسونج Samsung Galaxy A32 5G

يعمل جوال سامسونج Galaxy A32 5G بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية ثماني النواة نوع MT6853 Dimensity 720 ، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

ويأتي جوال سامسونج Galaxy A32 5G، بشاشة من نوع TFT LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 .

و يقدم جوال سامسونج Galaxy A32 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 و كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل و مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و مكالمات الفيديو.

و يحتوي جوال سامسونج Galaxy A32 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.

سعر جوال سامسونج Galaxy A32 5G في الإمارات

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A32 5G بسعر 1000 درهم إماراتي.