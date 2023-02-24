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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية توقع الكشف على ١٣٧٣ مواطنا بمركز الحسنة

تردد السيدات علي
تردد السيدات علي خدمات القافلة الطبية

أنهت القافلة الطبية  التي زارت قري مركز الحسنة  محافظة شمال سيناء،   تقديم خدماتها للمواطنين  بتوقيع الكشف الطبي علي ١٣٧٣ مواطنا خلال٥ ايام،  بمدينة الحسنه والاحياء التابعة لها ، وكذلك  قرية القسيمة مركز الحسنة  ، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة والإدارة الصحية بالحسنة .

 

وقال المسؤل الفني بالوحده الصحية بأن  القافله الطبية ، وقعت الكشف الطبي علي  ( ٨٤٥ )  حالة بمختلف التخصصات الطبية من خلال الوحد الصحية بمدينة الحسنة علي مدار ٥ أيام .

وفي قرية القسيمة تم توقيع الكشف الطبي علي  ( ٥٢٨ ) حالة في تخصصات طبية مختلفه علي مدار يومين مده عمل القافله  بالقرية ، وتم خلالها إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للحالات المرضية كما تم صرف العلاج لهم بالمجان .

 

١٠٧ حالات

 

وفي مجال الطب البيطري،  أسفرت القافله أيضا  عن إجراء الفحص والكشف  علي ( ١٠٧)  حالات من الحيوانات المريضة وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربين.

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