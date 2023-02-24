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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات فاجنر تعلن عن وقوع بلدة بالقرب من باخموت في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريجوجين اليوم الجمعة،  في بيان له تزامناً مع مرورر ذكرى الأولى للحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، أن قواته سيطرت على بلدة بيرخوفكا الأوكرانية إلى الشمال الغربي من باخموت، المدينة الاستراتيجية التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ بضعة أشهر.

 

وقال بريجوجين قرية بيرخوفكا "تحت سيطرة قوات مجموعة فاجنر بالكامل، وفقا لما نشرته فرانس برس.
 

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من مصدر مستقل من هذه المعلومات التي وردت بعد عام بالتمام على بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.
 

ويسعى الجيش الروسي ومجموعة فاجنر منذ أسابيع لمحاصرة باخموت ونجحوا في قطع عدد من الطرقات المهمة لتموين قوات الجيش الأوكراني.

 

وفي حال التأكد من وقوع بيرخوفكا تحت سيطرة روسيا فسيعني ذلك أن القوات الروسية بدأت تحكم تحاصر باخموت من جهة الشمال.

 

وكانت القوات الروسية أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا عند مدخل باخموت الشمالي.

 

وتقع بيرخوفكا إلى الجنوب الغربي من باراسكوفيفكا، شمالي مقاطعة دونيتسك.

 

وكانت تقارير لنشطاء أفادت بأن بريجوجين قام بزيارة الضواحي الشرقية لمدينة باخموت، وهي المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.

 

فيما أفادت تقارير أخرى بأن قوات فاجنر تقترب من السيطرة على قرية أخرى إلى الجنوب الشرقي من بيرخوفكا، هي قرية ياغودنا، قرب المدخل الشمالي لباخموت.

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