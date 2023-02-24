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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بشبين القناطر

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب شخصان في تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمنطقة الشاملة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية بسبب السرعة حيث اصطدمت السيارة الاولى بالثانية من الخلف وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم أمام منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين اصطدام سيارة ميكروباص ياخرى نقل من الخلف ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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