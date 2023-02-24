عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة في القليوبية بتكلفة 8 مليون جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، 3 مساجد جديدة، لتنضم إلى منظومة بيوت الله، والتي تعتبر مصدر النور الروحي والإشعاع الديني، وتنبثق منها دعوة الحق ونشر المفاهيم الدينية السليمة والقيم الأخلاقية النبيلة، وأخلاق الرحمة والتعاون ونشر روح المحبة والإتحاد لدى الجميع، وذلك امتداداً لافتتاحات المساجد بالقليوبية والتي تأتى في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد أو الإنشاءات الجديدة للمساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

غدا.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية في القليوبية

غدا .. محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان ببهتيم

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المساجد التي تم افتتاحها اليوم، المسجد الأول بقرية شبرا هارس مركز طوخ، وهو مسجد سيدنا حمزة، حيث تم إنشاء المسجد على مساحة 300 متر وبلغت تكلفته الإجمالية حوالي 3 ملايين جنيه تقريباً، ثم تم افتتاح المسجد الثاني بقرية كوم أشفين مركز قليوب، وهو مسجد الحاج أنور الجلب حيث بلغت مساحته 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3 ملايين جنيه تقريباً، ثم كان الافتتاح الثالث لمسجد الفتاح العليم بقرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، حيث بلغت مساحته 200 متر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليوني جنيه تقريباً.


وقام وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بإلقاء خطبة الجمعة به والتي تناولت موضوع الصدق في الأقوال والأفعال والتي تأتى في سياق مجموعة الخطب التي تدعو إلى بناء القيم وترسيخ منظومة الأخلاق وتزكية الجانب السلوكي لدى المواطنين، موضحا أن هذا الخلق "الصدق"، اتصف به الخالق العظيم فى قوله تعالى: "قل صدق الله"، وقوله تعالى: "ومن أصدق من الله حديثا"، إلى جانب الوصف القرآني لشخصية الأنبياء، حتى أنه قام بتقديم الوصف بالصدق على الوصف بالنبوة والرسالة، قال تعالى: "واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا"، وقال: "واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا".
وتابع، أنه كان الوصف القرآني لصاحب الخلق العظيم ورسول الإنسانية ونبي الإسلام في وصف مشترك بينه "صلى الله عليه وسلم"، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك في قوله تعالى: "والذى جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقين"، فالذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذى صدق به هو أبو بكر، ولعل ما شهد به أهل مكة وقبل نزول الوحى لرسول الله ووصفهم له بالصادق الأمين يؤكد المعنى والسياق القرآني في تقديم صفة الصدق على صفة النبوة.
واستطرد، أنه يتأكد لنا معنى فى غاية الأهمية وهو أن الكمال الأخلاقي يكتمل بالكمال الروحي بتنزل الوحى الشريف، فيكون التخلق الشريف مسوغاً وسبباً لاختيار صاحب الخلق الصادق لتحمل أمانة الرسالة الشريفة والوحى الإلهي، وعلى ذلك فلا قيمة للعبادات التي يتجرد صاحبها من الأخلاق الكريمة.
وأكد، على أن الصدق إذا اتصف به التاجر فكان صادقاً مع الناس فلم يحتكر ولم يمارس الغش كان مع النبيين والصديقين، فجاء النص النبوي "التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"، ولعل من أهم صفات المؤمنين الخاصة هي الصدق مع الله وبذل الروح والنفس في الدفاع عن الدين والوطن، قال تعالى: "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا".

القليوبية محافظ القليوبية شبين القناطر وزارة الأوقاف افتتاحات المساجد مساجد جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف عن مفاجأة| تفاصيل

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

فرج عامر: بيراميدز يحاول إغراء 3 لاعبين من الأهلي بعقود ضخمة

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن بيرسي تاو

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بالأبيض والأسود.. صور

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالوحدات الصحية في القليوبية

غدا .. محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان ببهتيم

ختام الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني بمراكز الشباب فى القليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة وترميم كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية: تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى نموذجية

ترشيحاتنا

الاختيار من 16 رواية.. موعد إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية

السعودية تسجل ارتفاعا في إصابات ووفيات كورونا

حقك تنظمي.. الصحة: إطلاق حملة خدمية تنشيطية بالمجان في 26 محافظة

باتصال هاتفي بـ زيلينسكي | أردوغان : دعمنا الكامل لأوكرانيا في الحرب الروسية

ليس بالصلاة والصيام.. خطيب المسجد الحرام: سبقونا إلى جنات عدن بـ3 أعمال

همة وعزيمة.. وزير الأوقاف يكشف فضل التوكل على الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أصابع اليدين والقدمين.. علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول| لن تصدق

يسرا تثير الجدل بسعر فستانها في الدوحة.. رقم خرافي

عمرو دياب يشعل حفل العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

ريحتها وحشة احذرها.. طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لحوم موجودة بالسوق

فيديو

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

طلع شماعة.. صدمة فاتن حمامة في حبيبها الأول

هل ينذر بكارثة.. زلزال السويس هز بورسعيد والقاهرة في منتصف الليل.. فيديو

فرصة للشراء.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ