أسرع حادثة في العالم .. صدمها بعد شرائها بدقائق| صور

تخيل هذا.. في يوم مشمس تذهب لتتسلم سيارتك الجديدة، ولكن في غضون دقائق تتحطم الواجهة الأمامية والسيارة مستلقية على الطريق، هذا هو بالضبط ما حدث لأحد الأشخاص في الهند، وسجل باسمه أحد أسرع حوادث تحطم السيارات في العالم.

أسرع حادثة في العالم.. صدمها بعد شرائها بدقائق

كانت وكالة فولكس فاجن في مدينة راجاموندري ، بولاية أندرا براديش في الهند، موقعًا لحادث دراماتيكي لسيارة Virtusباللون الذهبي، وهي سيارة سيدان اقتصادية ذات أربع أبواب مخصصة للأسواق النامية، ولسوء الحظ، فقدت السيارة الجديدة تألقها لحظات فقط بعد مغادرة أرضية الوكالة، حيث سقطت حوالي 7 أقدام (2.1 م) من قاعة الوكالة على شارع قريب.

أسرع حادثة في العالم.. صدمها بعد شرائها بدقائق

على الرغم من شدة السقوط، فإن الأضرار التي لحقت بسيارة فولكس فاجن Virtus لم تكن كبيرة، ومع ذلك ستحتاج السيارة إلى مصد أمامي جديد وبعض المكونات الداخلية لاستبدالها، تشير الصور إلى أن الوسائد الهوائية لم تنفتح، مما يشير إلى أن الحادث قد حدث على الأرجح بسرعة منخفضة، وهذا ما يفسر أيضًا سبب عدم معاناة السيارة من المزيد من الأضرار الناجمة عن الحادث، حيث يمكن أن تسبب القفزة الكاملة أضرارًا مكلفة لأنظمة التعليق.

أسرع حادثة في العالم.. صدمها بعد شرائها بدقائق

أثارت Rushlane، التي أبلغت عن الحادث ، مخاوف بشأن سهولة الحصول على رخصة قيادة في الهند. مع وجود العديد من السائقين الشباب الذين يفتقرون إلى التدريب والخبرة المناسبين، فإن مثل هذه الحوادث شائعة جدًا.

أسرع حادثة في العالم.. صدمها بعد شرائها بدقائق

من المحتمل أيضًا أن تكون السيارة فارغة وقت وقوع الحادث، إذا نسي أحدهم تطبيق فرامل الانتظار بشكل صحيح، ويمكن أن يكون الحادث بمثابة تذكير بأهمية ممارسات القيادة الآمنة وتعليم السائق المناسب.