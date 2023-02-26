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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يحدد موعدا لمناقشة 10 طلبات من النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

يحدد مجلس النواب خلال جلساته التي تبدأ صباح غد الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى موعداً لمناقشة  عشرة طلبات مناقشة مقدمة من النواب ومنها أربع طلبات مناقشة عامة  مقدمة من النائبة ضحى عاصي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الطيران العارض المصري والأجنبي لدعم السياحة الوافدة لمصر، والثانى عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الكهرباء للاستخدامات المنزلية والمنشآت الصناعية، والثالث عن سياسة الحكومة بشأن جذب حركة حاويات الترانزيت الدولية في الموانئ المصرية، والرابع عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات الحد من تحكم الشركات الأجنبية في سوق السياحة المصري.

كما يحدد المجلس موعداً لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد العرجاوي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على المنتجات الغذائية لتحقيق السلامة الصحية، والثانى عن  سياسة الحكومة بشأن استيعاب كل المستحقين لمعاش برنامج تكافل وكرامة، والثالث عن سياسة الحكومة بشأن دعم الجامعات لأساتذة كليات الطب لعمل قوافل طبية وخدمة المجتمع.

 

مجلس النواب الحكومة السياحة الوافدة الكهرباء تكافل وكرامة قوافل طبية

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