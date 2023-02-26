CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، إن إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% خلال أسابيع، وذلك في ظل تعثر المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى.

وأضاف بيرنز في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "لا نعتقد أن إيران قررت استئناف عسكرة برنامجها النووي لكنها طورت برنامج تخصيب اليورانيوم".

تزامنًا مع ذلك، تصاعدت لهجة تهديدات إسرائيل ما يشي باحتمال انتقال الصراع المكتوم بينهما إلى مستوى آخر غير "حرب ظل" المندلعة بين الجانبين منذ سنوات.

ودائما ما تؤكد إسرائيل بأنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، بينما يطلق مسؤولون إيرانيون بشكل دوري تصريحات يتوعدون فيها الدولة العبرية.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أجرى 5 نقاشات سرية حول إيران، تقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية بإيران.

تشويه للحقائق

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران تعتبر التقارير الإعلامية بشأن بلوغ نسبة تخصيب اليورانيوم لديها 84%، تشويها للحقائق.

وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، معلقا على تلك التقارير: "إن الأخبار المنشورة تلفيق وتشويه للحقائق". ووفقا له، فإن إيران لا تحاول تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60 بالمئة.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن استخدام الوكالة الدولية للسياسة يؤثر على مكانتها ومزاعم التخصيب يجب أن تطرح في اللقاءات الثنائية لا وسائل الإعلام.

وأكد أن "إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وملتزمون بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية".