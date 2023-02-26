عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، إن إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% خلال أسابيع، وذلك في ظل تعثر المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى.

وأضاف بيرنز في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "لا نعتقد أن إيران قررت استئناف عسكرة برنامجها النووي لكنها طورت برنامج تخصيب اليورانيوم".

تزامنًا مع ذلك، تصاعدت لهجة تهديدات إسرائيل ما يشي باحتمال انتقال الصراع المكتوم بينهما إلى مستوى آخر غير "حرب ظل" المندلعة بين الجانبين منذ سنوات.

ودائما ما تؤكد إسرائيل بأنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، بينما يطلق مسؤولون إيرانيون بشكل دوري تصريحات يتوعدون فيها الدولة العبرية.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أجرى 5 نقاشات سرية حول إيران، تقرر في أحدها رفع الاستعدادات والجهوزية لتنفيذ هجوم على المنشآت النووية بإيران.

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

وزير الخارجية الأسبق: إيران السبب الرئيسي في الأزمة اليمنية

تشويه للحقائق

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الاثنين، أن إيران تعتبر التقارير الإعلامية بشأن بلوغ نسبة تخصيب اليورانيوم لديها 84%، تشويها للحقائق.

وقال كمالوندي في مقابلة مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، معلقا على تلك التقارير: "إن الأخبار المنشورة تلفيق وتشويه للحقائق". ووفقا له، فإن إيران لا تحاول تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 60 بالمئة.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية إن استخدام الوكالة الدولية للسياسة يؤثر على مكانتها ومزاعم التخصيب يجب أن تطرح في اللقاءات الثنائية لا وسائل الإعلام.

وأكد أن "إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وملتزمون بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية".

برنامجها النووي مفاوضات النووي الاستخبارات المركزية الأمريكية بهروز كمالوندي المفاوضات النووية الاستخبارات المركزية تخصيب اليورانيوم إسرائيل بنيامين نتنياهو وكالة الطاقة الذرية ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

الفراخ في النازل.. كم وصل سعر الأرز والدجاج في السوق الآن؟

موضوعات متعلقة

إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

البيت الأبيض: روسيا زودت إيران بطائرات و معدات عسكرية

أسلحة خطيرة | إيران تستعد لإمداد سوريا بأنظمة دفاع جوي ضد إسرائيل

وسط صخب الزلزال.. 232 مهاجرا حاولوا دخول تركيا من حدود إيران

ترشيحاتنا

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 26-2-2023

قراءة التسلسل الجيني.. تفاصيل اللقاح الجديد للسرطان

أفضل طريقة لاغتنام ليلة النصف من شعبان.. علي جمعة يكشف عنها

ثورات بركان جديد.. اليونان على صفيح ساخن بسبب زلزال تركيا

CIA: إيران أصبحت قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

دعاء ليلة "الدخلة" وبيان فضله وبركته.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ