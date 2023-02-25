إيران تعلن تطوير صاروخ كروز بعيد المدى | شاهد

قال قائد بارز بالحرس الثوري الإيراني الجمعة إن إيران طورت صاروخ كروز يبلغ مداه 1650 كيلومترا، وذلك في خطوة من المرجح أن تثير المخاوف الغربية بعد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في حرب أوكرانيا.

مدى كبير

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوية في الحرس الثوري للتلفزيون الرسمي "تمت إضافة صاروخنا من طراز كروز بمدى يبلغ 1650 كيلومترا إلى ترسانة صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وبث التلفزيون ما قال إنها أولى اللقطات التي تظهر صاروخ (باوه) الجديد.

ووسعت إيران برنامجها للصواريخ، ولا سيما الصواريخ الباليستية، في تحد لاعتراضات الولايات المتحدة ورغم تعبير الدول الأوروبية عن القلق. وتقول طهران إن برنامجها دفاعي بحت وله طبيعة رادعة.

وتقول إيران إنها زودت موسكو بالطائرات المسيرة قبل بدء الحرب في أوكرانيا. واستخدمت روسيا الطائرات المسيرة لاستهداف محطات الكهرباء والبنية التحتية المدنية.

وفي نوفمبر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طورت صاروخا باليستيا فرط صوتي.