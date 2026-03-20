فاميلي بيزنس يتذيل شباك التذاكر في أول أيام عرضه

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة في أولى أيام عرضه بالسينمات المصرية، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 284,854 جنيهًا في أولى أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 1,940 تذكرة، في 51 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.