اليوم نودع الشتاء رسميًا ونستقبل الربيع.. وتتساوي ساعات الليل والنهار في ظاهرة فلكية مميزة

نشهد اليوم 20 مارس واحدة من أهم الظواهر الفلكية السنوية، وهو الاعتدال الربيعي، الذي يمثل بداية فصل الربيع فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يعد في الوقت نفسه بداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.

وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم تتعامد أشعة الشمس اليوم على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي)، وبالتالي يتساوى طول الليل والنهار ليبلغ كل منهما نحو 12 ساعة.

وأوضح أستاذ الفلك، أم الشمس تشرق من نقطة الشرق تمامًا وتغرب في نقطة الغرب تمامًا، وهي ظاهرة لا تتكرر بهذه الدقة سوى في يومي الاعتدالين (الربيعي والخريفي).

وأشار، إلى ان تعامد أشعة الشمس اليوم على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي).

ووأردف أشرف تادرس: ويتساوى طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم تقريبًا، حيث تبلغ مدة كل منهما نحو 12 ساعة، وهو ما يمنح هذا اليوم توازنًا طبيعيًا مميزًا بين الضوء والظلام.

ويكون سكان المناطق القريبة من خط الاستواء، تجربة استثنائية، حيث تمر الشمس مباشرة فوق رأسك وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ما يعني أن ظلك يكاد يختفي تمامًا في تلك اللحظة.

جدير بالذكر أن هذا اليوم يمثل أيضًا الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.