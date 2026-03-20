هبة مجدي تهني جمهورها بعيد الفطر المبارك.. شاهد

هنأت الفنانة هبة مجدي متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، وشاركت صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت هبة مجدي في الصور رفقة زوجها بالجلباب الأسود، معلقة:" عيد فطر سعيد عليكم وعلي احبابكم، كل عام وانتم بالف خير وسعادة". 

وكانت قد كشفت الفنانة هبة مجدي تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “نون النسوة” مع مي كساب والذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني. 

وأكدت هبة مجدي إن "نون النسوة" بالنسبة لها كان مشروعاً خاصاً منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها السيناريو لكونها أحبّت الفكرة بشدة لأنها تمس قضية نعيشها يومياً، وهي قضية الرضا وعدم الرضا لافتة إلى أن العمل لا يطرح الصراع بشكل مباشر، بل من خلال شخصيات قريبة من الناس، تعيش في بيئة شعبية، وتحمل أحلاماً وأوجاعاً حقيقية، وهو ما جعلها تشعر بأن المسلسل مهم إنسانياً قبل أي شيء آخر.

وأوضحت هبة مجدي في تصريحات صحفية : أنها تقدم شخصية "زينات"، أخت "شريفة"، مشيرة إلى أن الأختين على طرفي نقيض تماماً، فكل واحدة تعكس صورة مختلفة للحياة، فـ "زينات" بطبيعتها "جدعة"، تميل إلى الرضا، وتحب أختها بشدة، وتضع نفسها دائماً في موقع الحماية لها، حتى لو كان ذلك على حساب راحتها الشخصية.

وأشارت هبة مجدي : إلى أن العلاقة بينهما قائمة على هذا التناقض، حين تخطئ "شريفة"، تكون "زينات" هي من يحاول الإصلاح، وحين تتعثر، تسعى لاحتوائها من جديد، مؤكدة أن هذا البعد الإنساني هو ما جذبها بقوة للشخصية.

وأضافت هبة أن "زينات" ليست ملاكاً كاملاً، بل شخصية من لحم ودم، فيها الخير والضعف، وتخطئ أحياناً، لكنها تربّت على تحمّل المسؤولية مبكراً، موضحة أن وفاة والدتها وهي صغيرة تركت أثراً نفسياً عميقاً بداخلها، خاصة أن هناك شعوراً بالذنب ارتبط بتلك اللحظة، وهو ما جعلها تحمل همّ أختها وزوجها وعملها كممرضة في المستشفى.

وقالت هبة مجدي : إن "زينات" تسعى دائماً لإنقاذ الآخرين، حتى لو دفعت ثمن ذلك من صحتها أو استقرارها، وهو ما يجعلها تقدم تضحيات قد تصل أحياناً إلى حد المجازفة، مؤكدة أن الشخصية تحمل قدراً من الشبه بها في نقطة الإحساس بالمسؤولية، والرغبة في إسعاد من حولها، لكنها تختلف عنها في الظروف الاجتماعية والمهنية التي شكّلتها.

وتحدثت هبة مجدي عن تعاونها مع مي كساب، مؤكدة أنها كانت سعيدة بالوقوف أمامها لأول مرة في مشاهد مشتركة، رغم أنهما تواجدتا سابقاً دون أن يجمعهما خط درامي مباشر، مشيرة إلى أنها تراها فنانة موهوبة ومميزة، سواء في التمثيل أو الغناء، وكانت تتمنى أن تحصل على مساحة بطولة كبيرة تليق بموهبتها، معربة عن سعادتها بأن "نون النسوة" منحها هذه الفرصة.

وعن العمل مع المخرج إبراهيم فخر، قالت هبة مجدي إنها تعرفه منذ طفولتها، وعملت معه في مراحل مختلفة من مشوارها الفني، لكن هذا هو أول تعاون يجمعهما وهو مخرج العمل بالكامل، مشيرة إلى أنه من نوعية المخرجين الذين يحبون الممثل ويدعمونه، ويهتمون بأدق تفاصيل الأداء، ولا يمرر جملة إلا بعد أن يشعر بصدقها.

