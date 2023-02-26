أمريكا: نستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل نقل المسيرات الإيرانية لروسيا

قالت الولايات المتحدة، أمس السبت، إنها ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة، لتعطيل وتأخير عمليات نقل المسيّرات الإيرانية إلى روسيا، مؤكدةً محاسبة الجهات المشاركة في هذا النشاط بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حول العالم.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عبر "تويتر"، إن الاستهدافات الروسية تضر بحياة الملايين من الأوكرانيين الذين "يموتون اليوم نتيجة لأفعال إيران".

وأضافت الخارجية الأميركية، أن الشراكة الروسية-الإيرانية "تشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، بل لجيران إيران في المنطقة".

عقوبات أوروبية على إيران

وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، فرض عقوبات جديدة على خلفية الحرب في أوكرانيا، تشمل شركات إيرانية لصنع طائرات مسيّرة.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان، أن حزمة العقوبات الأوروبية تستهدف سبعة كيانات إيرانية، كلها شركات مصنعة لطائرات مسيّرة مفخخة "تستخدمها روسيا لضرب أهداف أوكرانية بينها البنى التحتية والمباني السكنية".

والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 3 عسكريين إيرانيين، بحجة تزويد روسيا بمسيّرات من صنع طهران تستخدم لقصف أوكرانيا.

وطالت هذه العقوبات، حسب لائحة الاتحاد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، والضابط في الشؤون اللوجستية سيد حجة الله قريشي، وقائد قسم الطائرات المسيرة في "الحرس الثوري" سعيد آقا جاني. كما استهدفت شركة "شاهد" الإيرانية لصناعات الطيران المرتبطة بالـ"حرس الثوري".

وعلى مدار الأشهر الماضية، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على موردي طائرات مسيّرة إيرانية. ففي يناير الماضي، فرضت عقوبات على 6 من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة "القدس" لصناعة الطيران، والمعروفة أيضاً باسم شركة "صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة".

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة "القدس"، التي تخضع إلى عقوبات من واشنطن منذ عام 2013، بأنها شركة تصنيع دفاعية إيرانية رئيسية مسؤولة عن تصميم وإنتاج الطائرات المسيّرة.