أطعمة يجب تجنبها للوقاية من النقرس

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل يسبب نوبات حادة ومفاجئة من الالتهاب، وقد يظهر أيضًا في الكاحل أو الركبة أو الكوع أو اليد أو الرسغ.

تؤدي نوبة النقرس "المفاجئة" إلى حدوث "ألم شديد وتورم في المفصل"، والذي قد ينتفخ ويتحول إلى اللون الأحمر.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، فهناك اعتقاد خاطئ بأن النقرس ناتج عن تناول أطعمة غنية بالدهون، لكن هذا غير صحيح، فهناك مكون وراثي، وينصح بترك بعض الأطعمة الغنية بالبيورين من قائمة العشاء إذا كان لديك استعداد وراثي للنقرس.

تشمل هذه الأطعمة:

لحوم الأعضاء مثل الكبد والكلى

اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر ولحم الخنزير

المحار، مثل بلح البحر والأسقلوب والمحار

علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث نوبات النقرس بسبب "جميع أنواع الكحول"، لأنها "تزيد من نسبة البول في الجسم".

يحدث النقرس عندما تتراكم كمية زائدة من اليورات (وتسمى أيضًا حمض اليوريك) في الدم وتتبلور حول المفصل، ينتجها جسمك لأنه يستقلب، أو يتحلل، البيورين وهي مادة يصنعها الجسم بشكل طبيعي، حوالي 90 بالمائة من المصابين بالنقرس يعيدون امتصاص الكثير من البول في الكلى بسبب عوامل وراثية الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في وظائف الكلى، بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، على سبيل المثال، قد يكونون أيضًا أكثر عرضة لارتفاع مستويات اليورات في الدم.

تشمل عوامل خطر الإصابة بالنقرس ما يلي:

بدانة

الأدوية المدرة للبول

مقاومة الأنسولين

فشل القلب الاحتقاني

متلازمة الأيض

مرض كلوي.