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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يسبب تعفن الكبد والكلى.. كيف تحافظ على النسبة المحددة للأمونيا في الدم؟

ما هي الأمونيا ؟
ما هي الأمونيا ؟

العثور على العديد من المواد مثل الكوليسترول وسكر الدم وحمض البوليك في الدم ، والتي تشكل خطورة على الصحة في حين أن الكوليسترول يسبب النوبات القلبية وأمراض القلب ، فإن السكر يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري بينما يسبب حمض البوليك النقرس وأمراض حصوات الكلى تم العثور على مادة أخرى في الدم يطلق عليها الأمونيا .
 

ما هي الأمونيا ؟

 

 تسمى الأمونيا أيضًا NH3 . وهي مادة قذرة تتشكل أثناء هضم البروتينات في الجسم. عادة ، يقوم الكبد بتحويل هذه النفايات إلى نفايات أخرى تسمى اليوريا ، والتي يتم إخراجها من الجسم عن طريق البول.

في بعض الأحيان عندما يتعذر على الكبد التخلص منه ، يبدأ في التراكم في الدم . زيادة مستواه في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد والفشل الكبدي والفشل الكلوي والعديد من الأمراض الأخرى. دعنا نعرف ما هو الأمونيا ، وما هي أعراض زيادة الأمونيا في الدم ، وماذا يحدث بسبب زيادة الأمونيا في الدم وكيف يمكنك تقليلها بحسب ما نشره موقع هيلثي .

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ما هو المعدل الطبيعي للأمونيا؟
 

وفقًا لعيادة كليفلاند ، يختلف المعدل الطبيعي للأمونيا بين الرضع والأطفال والبالغين. دعنا نعرف ما يجب أن يكون مداها الطبيعي وفقًا للعمر.

الأطفال أكبر من شهر: أقل من 50 ميكرومول / لتر

البالغون: أقل من 30 ميكرومول / لتر

أعراض ارتفاع مستوى الأمونيا
 

لاحظ أن المستويات العالية من الأمونيا تهدد الحياة وتتطلب علاجًا طبيًا فوريًا. إذا رأيت الأعراض المذكورة أدناه لدى الضحية ، اذهب إلى المستشفى على الفور.
الارتباك ،
النعاس المفرط ، الارتباك
(حالة تتميز بضياع الوقت والمكان والنفس)
تقلبات المزاج ،
رعشة اليد ،
الإغماء

مساوئ زيادة مستوى الأمونيا في الدم
 

إذا كان جسمك غير قادر على إفراز الأمونيا ، فيمكن أن يتراكم في مجرى الدم. يمكن أن تسبب المستويات العالية من الأمونيا في الدم العديد من المشاكل الصحية الخطيرة. يمكن أن يسبب تلف في الدماغ وغيبوبة وأمراض الكبد والفشل الكلوي والأمراض الوراثية وحتى الموت.

بسبب زيادة مستوى الأمونيا
 

السبب الأكبر لذلك هو فشل الكبد بسبب خروج الأمونيا من الجسم. سبب رئيسي آخر هو انخفاض تدفق الدم إلى الكبد بسبب عدم وصول الأمونيا إلى الكبد ولا يمكن أن تخرج عن طريق الكبد. والسبب الثالث هو الاعتلال الدماغي الكبدي الذي يعجز فيه الكبد عن معالجة الأمونيا بشكل صحيح. وبالمثل ، فإن متلازمة راي والفشل الكلوي من الأسباب الرئيسية لذلك.

كيفية تقليل الأمونيا في الجسم
 

أولا : يجب عليك تضمين الزبادي الغني بالبروبيوتيك في نظامك الغذائي حتى يظل هضمك أفضل.

 ثانيًا : إذا كنت مغرمًا بتناول اللحوم الحمراء ، فحاول تناول لحم أخف مثل الدجاج بدلاً من ذلك .

 ثالثًا : تناول المزيد من الأشياء النباتية مثل الفاكهة والخضروات والبقول والحبوب التي يسهل هضمها. 

رابعًا : أدخل الفواكه الجافة في نظامك الغذائي ، مما يعزز صحة الكبد. خامساً ، تناول الخضروات الصليبية بانتظام مثل كرنب بروكسل والبروكلي والخردل لأنها مصدر جيد للألياف وتعزز وظائف الكبد.

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