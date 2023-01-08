آلام بالمفاصل وصعوبة في المشي.. احترس من أعراض ارتفاع حمض اليوريك

من الشائع أن يكون لديك تيبس في المفاصل في البرد ولكن إذا كنت تعاني من هذه المشكلة كثيرًا ، فقد يكون ارتفاع حمض البوليك وراءها، حمض اليوريك هو فضلات ليس لها وظيفة في الجسم عندما يتراكم كثيرًا في الجسم ، فإنه يشكل بلورات لامعة بين المفاصل.

أعراض زيادة حمض البوليك

إذا كان مستوى حمض البوليك في الجسم مرتفعًا جدًا ، فإن بعض المشاكل تصبح خطيرة. وفقًا لـ Myoclinic ، تشمل أعراض ارتفاع حمض البوليك آلام المفاصل الشديدة ، وصعوبة المشي ، وتورم المفاصل أو احمرارها ، وحصوات الكلى.



البيورين يزيد حمض البوليك

وفقًا لعيادة كليفلاند ، تحتوي العديد من الأطعمة على البيورينات ، وعندما يتحلل الجسم بهذه المادة الكيميائية ، يدخل حمض البوليك إلى مجرى الدم. يُفرز معظم حمض البوليك في البول عن طريق الدم والكلى . ولكن عندما تبدأ كميتها في الزيادة ، فإنها تبدأ في التجمد على شكل بلورات في الجسم نفسه.

الابتعاد عن الأطعمة عالية البيورين



تسمى مشكلة ارتفاع حمض البوليك بفرط حمض اليوريك في الدم. والذي يحدث عن طريق تناول نسبة عالية من البيورين في الأطعمة، لهذا السبب يجب على الجميع الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين. أخبرنا عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين.

طعام و شراب

وفقًا لـ NCBI ، فإن البيورين يحتوي على نسبة عالية جدًا من أسماك السلمون أو العديد من الأطعمة البحرية الأخرى. لذلك يمكن أن تفرز نسبة عالية من حمض البوليك في الجسم، بصرف النظر عن هذا، يوجد المزيد من البيورين أيضًا في كبد الحيوانات والكحول والمشروبات الحلوة.

خضروات عالية البيورين



تقول دراسة أخرى أن الخضروات مثل البروكلي والسبانخ والبقوليات غنية أيضًا بالبيورين ويمكن أن تزيد من حمض البوليك. ولكن بالنظر إلى العناصر الغذائية الأخرى الخاصة بهم ، لا يمكن إيقاف استهلاكهم تمامًا ، لذا يجب تناولهم بكميات محدودة.

ثمار البيورين والفواكه الجافة

مثل الخضروات ، تحتوي بعض الفواكه والفواكه الجافة أيضًا على المزيد من البيورين. والتي تشمل الموز والزبيب والمشمش والخوخ المجفف وما إلى ذلك. لهذا السبب يجب أيضًا تناول هذه الأطعمة الصحية بكميات محدودة.