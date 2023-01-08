عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام بالمفاصل وصعوبة في المشي.. احترس من أعراض ارتفاع حمض اليوريك

إرتفاع حمض اليوريك
إرتفاع حمض اليوريك أسيد

من الشائع أن يكون لديك تيبس في المفاصل في البرد ولكن إذا كنت تعاني من هذه المشكلة كثيرًا ، فقد يكون ارتفاع حمض البوليك وراءها، حمض اليوريك هو فضلات ليس لها وظيفة في الجسم عندما يتراكم كثيرًا في الجسم ، فإنه يشكل بلورات لامعة بين المفاصل.

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

برا الثلاجة .. طريقة للاحتفاظ بالموز باللون الأصفر لمدة أسبوعين

أعراض زيادة حمض البوليك

 

 إذا كان مستوى حمض البوليك في الجسم مرتفعًا جدًا ، فإن بعض المشاكل تصبح خطيرة. وفقًا لـ Myoclinic ، تشمل أعراض ارتفاع حمض البوليك آلام المفاصل الشديدة ، وصعوبة المشي ، وتورم المفاصل أو احمرارها ، وحصوات الكلى.


البيورين يزيد حمض البوليك

وفقًا لعيادة كليفلاند ، تحتوي العديد من الأطعمة على البيورينات ، وعندما يتحلل الجسم بهذه المادة الكيميائية ، يدخل حمض البوليك إلى مجرى الدم. يُفرز معظم حمض البوليك في البول عن طريق الدم والكلى . ولكن عندما تبدأ كميتها في الزيادة ، فإنها تبدأ في التجمد على شكل بلورات في الجسم نفسه.

الابتعاد عن الأطعمة عالية البيورين


تسمى مشكلة ارتفاع حمض البوليك بفرط حمض اليوريك في الدم. والذي يحدث عن طريق تناول نسبة عالية من البيورين في الأطعمة، لهذا السبب يجب على الجميع الابتعاد عن مثل هذه الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين. أخبرنا عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين.

طعام و شراب

وفقًا لـ NCBI ، فإن البيورين يحتوي على نسبة عالية جدًا من أسماك السلمون أو العديد من الأطعمة البحرية الأخرى. لذلك يمكن أن تفرز نسبة عالية من حمض البوليك في الجسم، بصرف النظر عن هذا، يوجد المزيد من البيورين أيضًا في كبد الحيوانات والكحول والمشروبات الحلوة.

خضروات عالية البيورين


تقول دراسة أخرى أن الخضروات مثل البروكلي والسبانخ والبقوليات غنية أيضًا بالبيورين ويمكن أن تزيد من حمض البوليك. ولكن بالنظر إلى العناصر الغذائية الأخرى الخاصة بهم ، لا يمكن إيقاف استهلاكهم تمامًا ، لذا يجب تناولهم بكميات محدودة.

ثمار البيورين والفواكه الجافة

مثل الخضروات ، تحتوي بعض الفواكه والفواكه الجافة أيضًا على المزيد من البيورين. والتي تشمل الموز والزبيب والمشمش والخوخ المجفف وما إلى ذلك. لهذا السبب يجب أيضًا تناول هذه الأطعمة الصحية بكميات محدودة.

الشيكولاته الخضروات حصوات الكلى السبانخ الام المفاصل الية الكيمياء المشمش شيكولاتة الأطعمه خضروات طريقة عمل الشكلمة اللون الاصفر المشكلة الفواكه الجافة مادة الكيمياء حمض اليوريك أعراض ارتفاع حمض اليوريك مجرى الدم صعوبة المشي حمض البوليك آلام في المفاصل تورم المفاصل والسبانخ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

خاصة بـ محمد شريف.. كولر يوجه رسالة هامة إلى الخطيب

إيقاف لمدة شهر.. تحقيق عاجل في اتحاد الكرة مع حكام مباراة الزمالك والداخلية

تصريحات نارية من أحمد فتوح بعد هجوم مرتضي منصور.. وحقيقة الانضمام للأهلي

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

موضوعات متعلقة

احترس.. الاستحمام بالماء الساخن خطر على مرضى السكري

عصير طبيعي لعلاج آلام المفاصل نهائيا

القراص.. عشبة سحرية تُخلصك من السموم الزائدة في الكلى وتخفف آلام عرق النساء

سريعة المفعول .. أفضل أدوية لعلاج آلام القدم

ترشيحاتنا

بالتزامن مع عيد الميلاد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-1-2023 في الأسواق

عرض كبير من الأهلي لضم لاعب فيوتشر.. وكولر يصر على عمر كمال عبد الواحد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

كيف يستجاب دعاؤك من أول مرة ؟

علاجات فورية توقف آلام الأذن في الشتاء

أمطار مطروح شكل تانى .. سعادة قاطني الصحراء لامتلاء الآبار بالمياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ