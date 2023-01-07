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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

الشكلمة
الشكلمة

تعد الشكلمة من أشهى الحلويات التى يحبها جميع الأعمار خاصة الأطفال وتزيد الشعور بالسعادة عقب تناولها خاصة عندما تغطى بالشيكولاتة ولكن المشكلة فى سعرها المرتفع.

لذا نعرض لكم طريقة عمل الشكلمة فى المنزل زي المحلات وذلك من خلال وصفة الشيف زينب مصطفى 

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مقادير الشكلمة:
كوب سكر بودرة 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
2 كوب جوز هند ناعم 
بياض بيضة 
رشة ملح

شيكولاتة غامقة سائلة 

الشكلمة بدون شيكولاتة
الشكلمة بدون شيكولاتة


طريقة عمل الشكلمة
 

  • في بولة كبيرة اخفقي بياض البيض وأضيفي السكر البودرة بالتدريج مع الاستمرار فى الخفق ثم ضعي الملح وقلبيهم حتى يصبح القوام طري ثم ضعي جوز الهند وقلبي بلطف.
  • اتركي العجينة جانبا لترتاح قليلا ثم ضعيها فى كيس حلوانى وشكليها فى صينية فرن مبطنة بورق زبدة وادخليها فرن بدرجة حرارة 160 حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح ثم أخرجي الشكلمة من الفرن اتركيها حتى تبرد وتقدم
  • إذا كنتى ترغبي فى إضافة الشيكولاتة لها فاحضري الشيكولاتة السائلة وضعيها على الشكلمة بعدما تخرج من الفرن وتوضع قليلا فى الثلاجة.
     
الشكلمة طريقة عمل الشكلمة زى المحلات زينب مصطفى في المنزل الشيف زينب مصطفى الشعور بالسعادة الشيكولاته

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