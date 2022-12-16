عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

طريقة عمل محشي البصل
طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

يعد محشي البصل من الأكلات الشهية خاصة إذا تم إعدادها بشكل صحيح ويمكن الاستعانة بها كطبق مميز على مائدة السفرة فى التجمعات العائلية.

 

نقدم لكم طريقة عمل محشي البصل بدون أرز بمذاق شهي ومميز من خلال خطوات الشيف شربيني.

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي


مقادير محشي البصل بدون أرز
بصل
لحم مفروم
فريك منقوع وطري

ثوم مفروم 
كمون ناعم 
دبس رمان 
مرقة 

زبدة 
ملح 

فلفل أسود ناعم
قرفة ناعمة 
بقدونس مفروم 

تقوير البصل وسلقه
تقوير البصل وسلقه


طريقة عمل محشي البصل
* في طاسة على النار بها القليل من الزبدة شوحي البصل المفروم مع قرفة وكمون ثم صفي الفريك من الماء وضيفيه على الخليط وقلبيه قليلا 

* اسلقي البصل في ماء وملح ثم انزعى القلب احشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم، وادخليه الفرن لينضج عندما يخرج من الفرن رشي القليل من دبس الرمان على محشي البصل واستمتعى بالمذاق الشهي


 لايفوتك …

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

«بعد الغزل وكُلِي يا مراتي» طلقها.. تفاصيل أزمة أبو جوليا وزوجته

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

بعد انتشارها.. كيف تحمي نفسك من الأدوية المغشوشة؟

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

بورق العنب.. طريقة غريبة لعلاج الدوالي نهائيا

من هي طليقة الشيف أبو جوليا؟.. ترند العالم

النغزة في الصدر متى تكون مؤشر خطر لأمراض القلب.. جمال شعبان يجيب

اذهب للطبيب فورا إذا شعرت بضيق تنفس عند ربط حذائك.. والسبب صادم

محشي طريقة عمل محشي محشي البصل طريقة عمل محشي البصل محشي البصل بدون أرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

التموين: انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة.. فيديو

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

مش مغص .. ما أسباب التهاب المعدة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

سريع ومغذي.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالخضار واللحمة

طريقة عمل المكرونة البشاميل بمذاق احترافي

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

ترشيحاتنا

إمراة مطلقة ..تفاصيل دور نيللي كريم في الجزء الثالث من ليه لأ

قصف عنيف.. انقطاع الكهرباء عن عدة مدن أوكرانية وتعليق العمل بمترو الأنفاق

رعب أرجنتيني.. موقف ميسي من المشاركة أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

صباح البلد: كلمة النائب محمد أبوالعينين أمام اللجنة رفيعة المستوى لها تأثير كبير

بـ29 مليون دولار.. المغرب يتعاقد على أنظمة إطلاق أسلحة ذكية لطائرات "f-16"

انتظروا أمطار خلال أيام| الأرصاد: مرتفع جوي يحبس الرطوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

انتبه قبل ما تفطر.. هؤلاء ممنوعون من القهوة والشاي

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

فيديو

ما لا تعرفه عن التوهجات الشمسية.. فيديوجراف

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ