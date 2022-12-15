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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

الذهب
الذهب

انخفض سعر الذهب خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ فى الأسواق المصرية مما جعل الكثير من الأشخاص يفكرون فى شراء الذهب كأحد طرق الادخار والاستثمار. 

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واستمر انخفاض سعر الذهب، اليوم الخميس، حيث أصبح سعر الذهب عيار 21  1,660 جنيها للبيع و 1,710 جنيها للشراء وهو ما جعل كثيرون ينجذبون لشراء الذهب ولكن هناك بعض التجار الذين يتلاعبون فى الذهب ويبيعون قطع مطلية فقط بالذهب أو مغشوشة بأي طريقة أخرى.

نعرض لكم أهم العلامات والأختام التى تكشف الذهب الحقيقي من المزيف وذلك وفقا لما جاء فى موقع “thepeachbox”. 
 

اختام الذهب
اختام الذهب


24 ك (999)
23 ك (958.3)
22 ك (916)
20 ك (834)
18 ك (750)
15 ك (625)
14 ك (583.3)
10 ك (417)
9 كيه (375)
8 كيه (333)


تشير العلامات إلى أن الذهب عيار 24 يحتوي على 99.9٪ من الذهب بينما يحتوي عيار 8 قيراطًا على 33.3٪ ذهب فقط.

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