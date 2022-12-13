فتاة سورية أشعلت السوشيال ميديا بمرضها الغريب.. فما أسباب اضطراب الضحك

أثارت فتاة سورية اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب مرضها النادر وهو اضطراب الضحك.

تعانى فتاة سورية من حالة غريبة ونادرة وهى اضطراب الضحك بدون سبب فهى فى جميع المواقف تضحك بشكل لا إرادي دون القدرة على السيطرة على نفسها حتى فى مواقف الحزن الشديد تستمر فى الضحك

يعد اضطراب الضحك من أغرب الأمراض التي يمكن أن يعانى منها الشخص ويوجد العديد من الأشخاص يعانون منه ولكن بشكل بسيط في المواقف شديدة الانفعال ولكن في حالة فتاة سورية يكن الأمر بحدة أكبر

ونعرض لكم أهم أسباب اضطراب الضحك الذي تعانى منه فتاة سوريا وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”

فتاة سورية

يمكن أن تسبب العديد من المشكلات العصبية اضطراب الضحك ولكن السبب الدقيق لهذه الحالة النادرة التى تعانى منها فتاة سورية غير معروف حتى الآن وأبرزها:

حدوث إصابات في الدماغ.

التصلب الجانبي الضموري (ALS) ومعروف باسم مرض لو جيريج.

التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد (MS)

مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف

السكتة الدماغية

مرض باركنسون المعروف بالشلل الرعاش

أورام المخ المختلفة

الصرع حسب نوعه ودرجته

مرض ويلسون

اضطراب المسارات العصبية من مناطق معينة من الدماغ

خلل هرمون السيروتونين .

اضطراب فى إفر از نوربينفرين .

خلل فى إفراز الدوبامين .

خلل فى الجلوتامات

حدوث اضطراب فى أستيل كولين.