أدوية شراب مغشوشة بالأسواق.. كيف تعرفها| شاهد الصور

انتشرت فى الفترة الأخيرة أدوية مغشوشة فى الأسواق المحلية وتمكنت الجهات المسئولة من ضبط كمية كبيرة منها ولكن من الوارد أن تكون هناك مجموعة من هذه الأدوية لم يتم التوصل لها حتى الآن.

قال الدكتور سامح النادي، طبيب الأطفال وحديثى الولادة، أن هناك بعض العلامات التى تساعد فى اكتشاف أدوية الشراب المغشوشة وللابد الانتباه لها خاصة أنها تعطى للأطفال.



وأضاف سامح النادي فى منشور على موقع فيس بوك ، أن أهم العلامات المنتشرة على أدوية الشراب المغشوشة هو أن الكلام علي العلبة هتلاقي فيه غلطات وكمان الألوان .



دواء مغشوش

واستكمل سامح قائلا : أدوية الشراب المغشوشة يدخل فى تركيبها مضاد حيوي ويتم حلها بالماء لو العلامة الموجودة بها “أعلى من اللزقتين تبقي مضروبة” لكن لو بين اللزقتين فهى أدوية سليمة



وأوضح أن من العلامات التى تساعد فى اكتشاف أدوية الشراب المغشوشة أو الفاسدة هو عدم تناسق شكل العبوة من الخارج واتساخها ووجود كمية كبيرة من التراب عليها ويمكن أن تلحظ هذا فى قاعدة الزجاجة فقط وليس العبوة بأكملها.

مشيرا إلى أن أدوية الشراب المغشوشة فى كثير من الأحيان تكن ذات مظهر غريب ويتغير لونها بسرعة عندما يتم حلها بالماء بالإضافة إلى عدم تطبيق النشرة الداخلية بشكل جيد أو وجود تعريجات تثبت أنها طبقت باليد وليس من خلال “ مكنة”

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الدواء المغشوش

علامات غش الدواء