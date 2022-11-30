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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. هذه أولى علامات الفشل الكلوي

انتبه .. هذه أولى
انتبه .. هذه أولى علامات الفشل الكلوي

يُعد الفشل الكلوي من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأنها من أهم الأعضاء في جسم الإنسان ويتسبّب هذا المرض فى عدم قدرة الجسم على طرد السموم مما يزيد من الإصابة بالمشكلات الصحية والأمراض الأخرى.

ويساعد الاكتشاف المبكر لمرض الفشل الكلوي في حماية المريض من المضاعفات الخطيرة للمرض ومتاعب عمليات الغسيل لذا من المهم معرفة الأعراض الأولية لهذا المرض.

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وذكر موقع clevelandclinic أولى علامات التحذير التى تُنبئ المريض بحدوث الفشل الكلوي..

وتختلف أعراض مرض الكلى المزمن (CKD) والفشل الكلوي بين الأشخاص وإذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل صحيح ، فقد تلاحظ واحدًا أو أكثر من العلامات التالية:

عدم التركيز
عدم التركيز

التعب الشديد من أعراض الفشل الكلوي.
الغثيان والقيء دون سبب.
ارتباك أو صعوبة في التركيز.
تورم أو وذمة خاصة حول يديك أو كاحليك أو وجهك.
التبول المتكرر فى كثير من الأحيان.
تشنجات (تشنجات عضلية).
جلد جاف أو حكة.
ضعف الشهية أو طعم الطعام المعدني.

 

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