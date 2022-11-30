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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس تساقط الشعر.. أعراض غير متوقعة لمرض الذئبة| 21 علامة

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الذئبة مجرد مرض يتسبب فى تساقط الشعر ولكن فى الحقيقة هو يصيب معظم أجهزة الجسم 

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ووفقا لموقع “.clevelandclinic ” الذئبة هى مرض مناعي ذاتي مزمن  يحدث بسبب مهاجمة الجسم لنفسه ويسبب أعراض عديدة أبرزها التورم والالتهاب والألم في جميع أنحاء الجسم 

ما هي أعراض الذئبة؟
هناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تواجهها إذا كنت مصابًا بمرض الذئبة، لن يعاني كل شخص مصاب بمرض الذئبة من نفس مجموعة الأعراض فهى تختلف من حالة لأخرى.

في بعض الأحيان قد تكون الأعراض بالكاد موجودة ويصعب ملاحظتها بينما يمكن أن تشتعل في أوقات أخرى وهذه هى ما تسمى نوبة الذئبة

وفيما يلي أشهر أعراض مرض الذئبة التى تظهر لدى معظم الحالات ولكن انتبه ليس شرطا أن تظهر جميعها لدى المصاب فيكفي البعض فقط حسب الحالة:

الم المفاصل
الم المفاصل

آلام المفاصل 
ألم عضلي
الطفح الجلدي
حمى  من أبرز أعراض الذئبة
حساسية لأشعة الشمس
تساقط الشعر
تقرحات الفم
عيون جافة
التعب بدون سبب
ألم في الصدر 
آلام في المعدة
ضيق في التنفس 
تورم الغدد
الصداع  من أعراض الذئبة
ارتباك وفقدان اتزان
كآبة 
مشاكل في الكلى أو القلب أو الرئتين.
النوبات 
جلطات دموية 
فقر الدم 
ظاهرة رينود 
 

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