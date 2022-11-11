تسبب الفشل الكلوي وتوقف وظائف الكبد.. الصحة تحذر من الخلطة السحرية بالصيدليات

تشهد مصر الآن حالة من التقلبات الجوية، التي تسببت في انتشار نزلات البرد بين المواطنين، ولكن كعادة المصريين، لا نذهب للطبيب بسبب مجرد "نزلة برد"، ولكن قد نتجه إلى الصيدلية، من أجل طلب حقنة نزلة البرد أو "حقنة هتلر" أو حقنة الخلطة السحرية، رغم علم الكثيرين أن تلك العادة خاطئة، ولكن مستمرين في ارتكاب نفس الخطأ.

الصحة تحذر من حقنة الخلطة السحرية

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من استخدام حقنة البرد في بيان صادر لها، وينص البيان على أن حقنة البرد تتكون من مضاد حيوي، و كورتيزون، ومسكن للألام، وتسبب خلل كبير في وظائف الكبد، محذرين من استخدام حقنة البرد والتي يطلق عليها الخلطة السحرية أو حقنة هتلر.

وأكدت الصحة، أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، كما أن الإفراط في استخدام الكورتيزون يضعف الجهاز المناعي، ولا سيما أن استخدام مسكنات الآلام وخافض الحرارة بشكل مفرط يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.

اضرار حقنة الخلطة السحرية

في هذا الصدد، قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس قسم وحدة الصدر بكلية طب القصر العيني، إن حقنة البرد أو حقنة الخلطة السحرية، أو كما يطلق عليها البعض حقنة هتلر، ما هي إلا "طب شعبي"، وليست صحية على الإطلاق، مؤكدا أن هذه المسميات تتكون من 3 مكونات، وهي حقنة مضاد حيوي، والتي من المفترض أن يحصل عليها المريض بعد خضوعه لاختبار حساسية، ثم يضيف الصيدلي حقنة الكورتيزون، وهذا خطير على أصحاب الحرارة المرتفعة لأن يقلل المناعة بشكل ملحوظ.

وأضاف عقل خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المكون الثالث والأخير هو حقنة مسكنة، وهذا يصيب المريض بأثار سلبية على الكل، مشيرا إلى أن الشعب المصري اعتاد الذهاب إلى الصيدلية في نزلات البرد، وهذا التكاسل من الممكن أن يسبب أضرار جسيمة على المريض نفسه، لأن الصيدلي لا يعرف الأمراض المزمنة التي يعاني منها المريض، ولم يقم بإجراء أي تحاليل له، ما قد يسبب ضررا كبيرا ويتسبب في كوارث صحية للمريض، وهذا نوع من أنواع سوء الممارسة الطبية بشكل عام.

الذهاب للطبيب أولا

وشدد عقل، على ضرورة أن يذهب المرضى إلى الطبيب أولًا لكي يجري عليهم الكشف اللازم، قبل الحصول على أي نوع علاج، وعند الإصابة بنزلة فيروسية فهناك طقوس يقوم بها الطبيب وهو إعطاء المريض مخفضات للحرارة أولًا وفيتامين، مشيرًا أننا الآن نمر بموجة شديدة من نزلات البرد والاصابات الفيروسية منها كورونا ليست خطيرة على الإطلاق، ولا تؤثر على الجهاز التنفسي.

اختتم عقل: يجب على المواطن أن يحصل على مصل الانفلونزا مع مطلع شهر أكتوبر حتى أول ديسمبر، وعند الإصابة يجب الذهاب إلى الطبيب، والحصول على العلاج الذي ينصح به الطبيب، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وعدم الإختلاط.