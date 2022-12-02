احترس.. هؤلاء الأكثر عرضة لـ فقدان السمع

تسبب الضوضاء العالية في كثير من الأحيان فقدان السمع وأحيانًا يكون هذا التعرض مفاجئًا وقصير المدى، وقد يؤدي حضور حفل موسيقي صاخب أو الاقتراب من انفجار بندقية إلى الإضرار بحاسة السمع.

ووفقا لموقع “ كليفند كلينك”، يؤثر التعرض طويل المدى للضوضاء على الأذن ويجعل الإنسان أكثر عرضة لـ فقدان السمع خاصة المزارعون وعمال البناء والموسيقيون والعسكريون، فهم الأكثر عرضة لهذا الخطر، ويعد فقدان السمع المهني “المرتبط بطبيعة الوظيفة” من أهم الأمراض المرتبطة بالعمل في الولايات المتحدة.

عازف موسيقى

وإليكم فى هذا التقرير أهم عوامل الخطر الأخرى التي إذا توفرت فى شخص ما زادت من احتمالات الإصابة بـ فقدان السمع :