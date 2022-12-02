احترس.. هؤلاء الأكثر عرضة لـ فقدان السمع

تسبب الضوضاء العالية في كثير من الأحيان فقدان السمع وأحيانًا يكون هذا التعرض مفاجئًا وقصير المدى، وقد يؤدي حضور حفل موسيقي صاخب أو الاقتراب من انفجار بندقية إلى الإضرار بحاسة السمع.
ووفقا لموقع “ كليفند كلينك”، يؤثر التعرض طويل المدى للضوضاء على الأذن ويجعل الإنسان أكثر عرضة لـ فقدان السمع خاصة المزارعون وعمال البناء والموسيقيون والعسكريون، فهم الأكثر عرضة لهذا الخطر، ويعد فقدان السمع المهني “المرتبط بطبيعة الوظيفة” من أهم الأمراض المرتبطة بالعمل في الولايات المتحدة.
وإليكم فى هذا التقرير أهم عوامل الخطر الأخرى التي إذا توفرت فى شخص ما زادت من احتمالات الإصابة بـ فقدان السمع :
- الحالات الخلقية مثل الفيروس المضخم للخلايا (CMV).
- أمراض الشرايين التاجية (أمراض القلب) وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية .
- ضرر أو صدمة ناتجة عن حادث أو إصابة حتى لو كان شيئًا بسيطًا مثل إدخال قطعة قطن بعيدًا جدًا في الأذن.
- مرض السكري .
- التهابات الأذن وتراكم شمع الأذن أو تمزق طبلة الأذن .
- التعرض للمواد الكيميائية.
- الوراثة وهى تاريخ عائلي من فقدان السمع.
- بعض أدوية علاج السرطان وأمراض القلب والالتهابات.
- الأورام ( ورم العصب السمعي ).