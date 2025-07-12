بعد مفاوضات الزمالك.. بتروجت يوضح موقفه من بيع حامد حمدان في 7 نقاط

أصدر نادي بتروجت بيانًا رسميًا، اليوم، يوضح خلاله موقفه من العروض المقدمة لضم لاعبه حامد حمدان، وذلك بعد انتشار أنباء عن وجود مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان:

نظرًا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة حول لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي ما يلي:

أولًا

لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان، وتم الرد بالاعتذار لهم.

ثانيًا

حصل اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجت حول الرغبة في التعاقد مع اللاعب حامد حمدان، وقد أبدى مسؤولو الزمالك تفهمهم لموقف إدارة النادي، لكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض.

ثالثًا

إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية، نظرًا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم القادم.

رابعًا

لاعبو الفريق مستمرون في خوض التدريبات بانتظام استعدادًا للدوري، والنادي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة.

خامسًا

تستنكر إدارة النادي الهجوم على مسؤوليها بسبب عدم الاستغناء عن لاعبيها، نظرًا لأحقيتها الكاملة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

سادسًا

النادي على مسافة واحدة من جميع الأندية، وقرار النادي هو الذي يحسم طريقة التفاوض.

سابعًا

عقود اللاعبين مستمرة لموسمين وثلاثة قادمة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء جمال فوزي، حرصه الكامل على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق، من أجل تقديم أفضل النتائج خلال الموسم المقبل من الدوري الممتاز.