مختلف ويساعد على رفع المناعة.. طريقة عمل محشي البصل

تتميز ربة البيت المصرية بمهارة إعداد المحشي بأنواعه كافة، ولكن هل تعرفين الطريقة الصحيحة لعمل محشي البصل، الذي يتمتع بالعديد من الفوائد أبرزها رفع المناعة.

مكونات لعمل محشي البصل

الأرز : كوب

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- النعناع : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : نصف كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- البصل : 4 حبات (متوسط الحجم)

طريقة عمل محشي البصل

املأي قِدرًا عميقًا بالماء، واتركيه يغلي على نار عالية، وأثناء ذلك افرمي الطماطم، والثوم، والبصل.



ضعي في وعاء كلاً من الأرز بعد غسله، والبقدونس، ومعجون الطماطم، والطماطم المفرومة، والبصلة، والثوم، والملح، والفلفل، والكمون، والنعناع، وزيت الزيتون، وحركي حتى تمتزج مكونات الحشوة جيدا.



قطعي حبات البصل من طرف واحد وحتى المنتصف فقط لتبقى حبة كاملة وضعيها في الماء الساخن واسلقيها على نار عالية لحوالي 5 دقائق.



افصلي طبقات البصل عن بعضها وضعي في طرف الطبقات الكبيرة كمية من الحشوة ثم لفيها بإحكام ورتبيها في قدر عميق.



كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية، وضعي ماء بحيث يغمر البصل، ثم ضعي طبق زجاجي فوق محشي البصل، وغطي القدر واتركيه على نار عالية حوالي 50 دقيقة حتى ينضج، وقدميه ساخنا.