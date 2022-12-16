عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

ارتجاع المريء
ارتجاع المريء

يعد ارتجاع المريء من أكثر المشكلات الصحية شيوعا ولكن بعض الأشخاص يتعرضون لهذه الأزمة بشكل متكرر أو أكثر حدة. 

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

فار فى علبة الكشري.. ابعد عن الأمراض وتعلم طريقة عمله بسهولة

وهناك الكثير من الأطعمة التى تزيد من حدة أعراض ارتجاع المريء وتجعلها أكثر التهابا ولايستطيع الإنسان النوم أو الجلوس أو أكل الطعام.

يلعب تعديل نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية دورًا رئيسيًا في علاج أعراض ارتجاع المريء والسيطرة عليها لذا حاول أن تتجنب الأطعمة المحفزة التي تسبب لك الشعور بالحموضة.

وعرض موقع “ كليفند كلينك” أهم الطعمة التى تسبب فى زيادة مشاكل ارتجاع المريء.
 

طعام حار
الأطعمة المقلية
الأطعمة الدهنية بما في ذلك منتجات الألبان.
شوكولاتة.
صلصات الطماطم
ثوم وبصل
المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية.
الحمضيات مثل الليمون

نصيحة هامة
احتفظ بسجل للأطعمة المسببة للمشاكل التي تسبب لك حرقة المعدة لأنها تختلف من شخص لآخر   تحدث مع الطبيب للحصول على مساعدة في هذا الأمر. 

ارتجاع المريء اسباب ارتجاع المرئ اعراض ارتجاع المرئ المشروبات الغازية ارتجاع الحمض الشعور بالحموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

انهيار الدولار بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

مش مغص .. ما أسباب التهاب المعدة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

سريع ومغذي.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالخضار واللحمة

طريقة عمل المكرونة البشاميل بمذاق احترافي

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

ترشيحاتنا

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

احذر..الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخى

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

خلال 5 أيام.. مفاجأة بشأن حالة الجو

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع.. خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ