ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

يعد ارتجاع المريء من أكثر المشكلات الصحية شيوعا ولكن بعض الأشخاص يتعرضون لهذه الأزمة بشكل متكرر أو أكثر حدة.

وهناك الكثير من الأطعمة التى تزيد من حدة أعراض ارتجاع المريء وتجعلها أكثر التهابا ولايستطيع الإنسان النوم أو الجلوس أو أكل الطعام.

يلعب تعديل نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية دورًا رئيسيًا في علاج أعراض ارتجاع المريء والسيطرة عليها لذا حاول أن تتجنب الأطعمة المحفزة التي تسبب لك الشعور بالحموضة.

وعرض موقع “ كليفند كلينك” أهم الطعمة التى تسبب فى زيادة مشاكل ارتجاع المريء.



طعام حار

الأطعمة المقلية

الأطعمة الدهنية بما في ذلك منتجات الألبان.

شوكولاتة.

صلصات الطماطم

ثوم وبصل

المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية.

الحمضيات مثل الليمون

نصيحة هامة

احتفظ بسجل للأطعمة المسببة للمشاكل التي تسبب لك حرقة المعدة لأنها تختلف من شخص لآخر تحدث مع الطبيب للحصول على مساعدة في هذا الأمر.