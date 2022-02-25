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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأدوية والجراحة.. طرق علاج ارتجاع المرئ المزمن

الأعشاب والعادات الصحية هى الخيار الأول لـ علاج ارتجاع المريء، ولكن إذا كانت حالة المصاب أكثر حدة واستمرت لفترة أطول فيجب اللجوء لاستخدام الأدوية لعلاج ارتجاع المريء المزمن.

نعرض لكم طرق علاج ارتجاع المريء المزمن وفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic”.

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الأدوية الأكثر شيوعًا لعلاج ارتجاع المريء، هى:

مضادات الحموضة، توفر راحة سريعة عن طريق تحييد أحماض المعدة، وتشمل عدة أدوية.


جراحة ارتجاع المريء المزمن


عادة ما يتم التحكم في ارتجاع المرىء بالأدوية وتغيير نمط الحياة مثل عادات الأكل وإذا لم تنجح هذه الطرق، أو إذا كنت لا تستطيع تناول الأدوية لفترة طويلة ، فقد تكون الجراحة هي الحل.

الجراحة المضادة لتدفق تدفق الدم بالمنظار أو تثنية قاع نيسن وهي العلاج الجراحي القياسي، وهو إجراء طفيف التوغل يصلح الارتجاع الحمضي عن طريق إنشاء آلية صمام جديدة في الجزء السفلي من المريء ويلف الجراح الجزء العلوي من المعدة (القاع) حول الجزء السفلي من المريء، هذا يعزز العضلة العاصرة للمريء السفلية حتى لا يرتد الطعام إلى المريء.


زرع جهاز LINX هو جراحة أخرى طفيفة التوغل وجهاز LINX عبارة عن حلقة من مغناطيسات صغيرة قوية بما يكفي لإبقاء الموصل بين المعدة والمريء مغلقًا أمام الحمض الراجع ولكنه ضعيف بدرجة كافية للسماح بمرور الطعام.

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