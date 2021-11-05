استشاري: أعراض ارتجاع المريء تتشابه مع فيروس كورونا

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن ارتجاع المريء سببه ارتخاء العضلة ما بين المريء والمعدة، وهو ما يسبب إرتجاع حامض المعدة، والتسبب في التهابات بالمريء، موضحا أن اختلاف حدة العرض تعوض لعدد مرات تكرار الظاهرة.

وأكد محمد راشد، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض ارتجاع المريء تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، مثل صعوبة البلع والإصابة بآلام في الصدر، والسعال المزمن.

وأوضح راشد، أن أصحاب مرض ارتجاع المريء هم أكثر الفئات المعرضين لمضاعفات فيروس كورونا، مضيفا: "مرض السمنة والفتق في الحجاب الحاجز يتسبب في زيادة أعراض كورونا عند مرضى ارتجاع المريء".



وأشار راشد إلى أنه بمجرد اقتران الفيروس بخلايا الرئة، لا يستطيع حموضة المريء عدم تأثيره بالجسم.