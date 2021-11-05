عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: أعراض ارتجاع المريء تتشابه مع فيروس كورونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات، إن ارتجاع المريء سببه ارتخاء العضلة ما بين المريء والمعدة، وهو ما يسبب إرتجاع حامض المعدة، والتسبب في التهابات بالمريء، موضحا أن اختلاف حدة العرض تعوض لعدد مرات تكرار الظاهرة.

وأكد محمد راشد، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض ارتجاع المريء تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، مثل صعوبة البلع والإصابة بآلام في الصدر، والسعال المزمن.

وأوضح راشد، أن أصحاب مرض ارتجاع المريء هم أكثر الفئات المعرضين لمضاعفات فيروس كورونا، مضيفا: "مرض السمنة والفتق في الحجاب الحاجز يتسبب في زيادة أعراض كورونا عند مرضى ارتجاع المريء".


وأشار راشد إلى أنه بمجرد اقتران الفيروس بخلايا الرئة، لا يستطيع حموضة المريء عدم تأثيره بالجسم.

استشاري التحاليل الطبية الدكتور محمد راشد استشاري التحاليل الطبية كورونا توك شو

ترشيحاتنا

حقيقة تقليص عدد الحصص الدراسية بمدارس الطاقة النووية بمدينة الضبعة

مواطن يتصل بالشرطة لإنقاذ قط معلق بشجره في الإسماعيلية

متهم في 210 جرائم.. شبيه بوريس جونسون يثير الجدل.. شاهد

برلماني: الأصول غير المستغلة تكبد الدولة خسائر بالمليارات.. والصندوق السيادي خطة جيدة لضبطها

أسبوع دموي للحوادث في مصر| بدأ بذبيح الإسماعيلية.. وانتهى بجريمة بشعة هزت الإسكندرية

غادة والي: السعودية تلعب دورا كبيرا في مكافحة الجريمة والمخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

وزيرة الهجرة تبحث مع أول مصرية بمنصب عمدة بولاية أمريكية فرص الاستثمار الأجنبي بمصر

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

حظر التدخين بالسيارات الخاصة في هذه الحالة .. وغرامة 500 جنيه للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

رغم جمالهن الشديد .. فنانات لم يتزوجن| فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ