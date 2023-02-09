عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل تناولها.. احترس 7 فواكه يمكن أن تسبب حصوات الكلى

قبل تناولها أحترس
قبل تناولها أحترس 7 فواكة يمكن أن تسبب حصوات الكلى حمض البول

يعاني الكثير من الأشخاص في هذه الأيام من آلام المفاصل أو النقرس أو حصوات الكلى ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الشيخوخة وعادات الأكل السيئة ونمط الحياة المستقرة هي السبب في ذلك ، ولكن زيادة مستوى حمض البوليك في الدم هو أيضًا سبب رئيسي حمض البوليك مادة توجد في الدم يصنع الجسم حمض البوليك عندما يكسر البيورينات، تم العثور على البيورينات في الأطعمة التي تتناولها.
 

نشرة المرأة.. آلام بالمفاصل وصعوبة في المشي أعراض ارتفاع حمض اليوريك .. والاستحمام بالماء الساخن خطر على مرضى السكري

آلام بالمفاصل وصعوبة في المشي.. احترس من أعراض ارتفاع حمض اليوريك

يذوب معظم حمض البوليك في الدم أو يفرز عن طريق الكلى عن طريق البول ولكن عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، يمكن أن تترسب البلورات في المفاصل والأنسجة على شكل حصوات يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالبول وأمراض الكلى الأخرى.

ستندهش من معرفة أن ليس فقط البيورين ولكن الفركتوز يعمل أيضًا على زيادة حمض البوليك . يوجد الفركتوز في العديد من الأشياء التي نتناولها يوميًا نحن نخبرك عن بعض هذه الفاكهة ، حيث تكون كميتها عالية ويمكن أن يؤدي استهلاكها المفرط إلى زيادة مستوى حمض البوليك يزيد الفركتوز أيضًا من حمض اليوريك .
 

وفقًا لمركز تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالفركتوز يمكن أن يزيد من مستويات حمض اليوريك إنه نوع من السكر يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات والمشروبات وفقًا لتقرير NCBI ، تم ربط الفركتوز بزيادة حمض البوليك.

زبيب


 يعتبر الزبيب أو العنب المجفف مصدرًا ممتازًا للألياف ، لكن 2.5 جرام فقط من الزبيب يحتوي أيضًا على 9.9 جرام من الفركتوز إذا كنت تعاني من النقرس ، فلا تتناوله إلا بعد التفكير.

جاك فروت
 

تؤكل فاكهة الجاك فروت كفواكه وخضروات في الواقع ، يصفه بعض الناس بأنه أكثر صحة ولذيذًا من اللحوم. وفقًا لتقرير صادر عن myfooddata ، يحتوي كوب واحد من الكاكايا المقطعة على 15.2 جرامًا من الفركتوز.

عنب


 العنب من الفواكه التي تحتوي على أعلى كميات من فيتامين سي والألياف ، لكنها أيضًا مصدر كبير للفركتوز يحتوي العنب الأحمر أو الأخضر على 12.3 جرامًا من الفركتوز لكل كوب. العنب غني بمضادات الأكسدة ريسفيراترول وكيرسيتين.

تفاح
 


يمنحك تناول تفاحة واحدة يوميًا 12.5 جرامًا من الفركتوز. ليس هناك شك في أن التفاح يوفر العناصر الغذائية مثل الألياف والبوليفينول والبوتاسيوم ، ولكن إذا كنت تعاني من النقرس أو حمض اليوريك ، فقد تزداد حالتك سوءًا.

كُمَّثرَى
 

الكمثرى عبارة عن فاكهة يوجد فيها 5 جرامات من الألياف أي 20 بالمائة من الاحتياجات اليومية. إذا كنت منزعجًا من حمض اليوريك ، فتجنب تناول الكمثرى لأنه يوجد 11.4 جرام من الفركتوز في الكمثرى.

توت



العنب البري مصدر كبير للألياف وفيتامين سي. ولكن يوجد الفركتوز أيضًا بكميات كبيرة فيه. كوب واحد من العنب البري يحتوي على 7.4 جرام من الفركتوز ، وهو أمر خطير لمن يعانون من حمض اليوريك.

 الموز
 


يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف ، ولكنه غني بالفركتوز. يحتوي الموز على حوالي 5.7 جرام من الفركتوز وهو ضار لمرضى النقرس.

حصوات الكلى الخضروات امراض القلب مشروبات الام المفاصل التفاح الإصابة البول أطعمة الفواكه والخضروات أمراض الكلي لفواكه والخضروات مرضى النقرس الإصابة بالنقرس توت توت البيورينات البيورين نمط الحياة ​​​​​​​health حمض اليوريك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

بعد قليل.. الحكم في طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

موضوعات متعلقة

هل يزيد فول الصويا من الهرمونات الأنثوية عند الرجال؟

لن تصدق.. وجبة واحدة تخلصك من السمنة نهائيا

في عيدها القومي| الإسماعيلية.. عروس القنال ومملكة المانجو المصرية.. إنفوجراف للزراعة

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الحكومة: تقديم 1.6 مليون إجراء جراحي ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

الوضع كارثي.. الدفاع المدنى السوري يستغيث بعد 76 ساعة من الزلزال

حتى لا تخدعك عروض منتجات البشرة.. هاني الناظر: هذا ما تحتاجينه

وظائف خالية .. 80 فرصة عمل لذوي الهمم في شركتين بالمنيا

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 سنوات من العزوبية.. رجل يتعرض لموقف محزن أثناء عرض للزواج.. فيديو

بعد طرح أولي حلقاته أمس .. 7 معلومات عن مسلسل بالطو

ما هي أكثر الأماكن عرضة للزلازل بمصر؟

هل يزيد فول الصويا من الهرمونات الأنثوية عند الرجال؟

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ