قبل تناولها.. احترس 7 فواكه يمكن أن تسبب حصوات الكلى

يعاني الكثير من الأشخاص في هذه الأيام من آلام المفاصل أو النقرس أو حصوات الكلى ويرجع ذلك إلى عوامل مثل الشيخوخة وعادات الأكل السيئة ونمط الحياة المستقرة هي السبب في ذلك ، ولكن زيادة مستوى حمض البوليك في الدم هو أيضًا سبب رئيسي حمض البوليك مادة توجد في الدم يصنع الجسم حمض البوليك عندما يكسر البيورينات، تم العثور على البيورينات في الأطعمة التي تتناولها.



يذوب معظم حمض البوليك في الدم أو يفرز عن طريق الكلى عن طريق البول ولكن عندما يكون هناك الكثير من حمض اليوريك في الجسم ، يمكن أن تترسب البلورات في المفاصل والأنسجة على شكل حصوات يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالبول وأمراض الكلى الأخرى.

ستندهش من معرفة أن ليس فقط البيورين ولكن الفركتوز يعمل أيضًا على زيادة حمض البوليك . يوجد الفركتوز في العديد من الأشياء التي نتناولها يوميًا نحن نخبرك عن بعض هذه الفاكهة ، حيث تكون كميتها عالية ويمكن أن يؤدي استهلاكها المفرط إلى زيادة مستوى حمض البوليك يزيد الفركتوز أيضًا من حمض اليوريك .



وفقًا لمركز تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالفركتوز يمكن أن يزيد من مستويات حمض اليوريك إنه نوع من السكر يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات والمشروبات وفقًا لتقرير NCBI ، تم ربط الفركتوز بزيادة حمض البوليك.

زبيب



يعتبر الزبيب أو العنب المجفف مصدرًا ممتازًا للألياف ، لكن 2.5 جرام فقط من الزبيب يحتوي أيضًا على 9.9 جرام من الفركتوز إذا كنت تعاني من النقرس ، فلا تتناوله إلا بعد التفكير.

جاك فروت



تؤكل فاكهة الجاك فروت كفواكه وخضروات في الواقع ، يصفه بعض الناس بأنه أكثر صحة ولذيذًا من اللحوم. وفقًا لتقرير صادر عن myfooddata ، يحتوي كوب واحد من الكاكايا المقطعة على 15.2 جرامًا من الفركتوز.

عنب



العنب من الفواكه التي تحتوي على أعلى كميات من فيتامين سي والألياف ، لكنها أيضًا مصدر كبير للفركتوز يحتوي العنب الأحمر أو الأخضر على 12.3 جرامًا من الفركتوز لكل كوب. العنب غني بمضادات الأكسدة ريسفيراترول وكيرسيتين.

تفاح





يمنحك تناول تفاحة واحدة يوميًا 12.5 جرامًا من الفركتوز. ليس هناك شك في أن التفاح يوفر العناصر الغذائية مثل الألياف والبوليفينول والبوتاسيوم ، ولكن إذا كنت تعاني من النقرس أو حمض اليوريك ، فقد تزداد حالتك سوءًا.

كُمَّثرَى



الكمثرى عبارة عن فاكهة يوجد فيها 5 جرامات من الألياف أي 20 بالمائة من الاحتياجات اليومية. إذا كنت منزعجًا من حمض اليوريك ، فتجنب تناول الكمثرى لأنه يوجد 11.4 جرام من الفركتوز في الكمثرى.

توت





العنب البري مصدر كبير للألياف وفيتامين سي. ولكن يوجد الفركتوز أيضًا بكميات كبيرة فيه. كوب واحد من العنب البري يحتوي على 7.4 جرام من الفركتوز ، وهو أمر خطير لمن يعانون من حمض اليوريك.

الموز





يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف ، ولكنه غني بالفركتوز. يحتوي الموز على حوالي 5.7 جرام من الفركتوز وهو ضار لمرضى النقرس.