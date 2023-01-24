اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

يصاب الكثير من الأشخاص بـ حصوات الكلى وهى عبارة عن مواد ضارة تترسب في الكلى على شكل حبيبات وتؤثر على عمل الكلى بالسلب.

وتوجد طرق عديدة لعلاج حصوات الكلى تختلف حسب حجم الحصوات ونوعها وموقعها وعادة لا يتم اللجوء للجراحة أو التفتيت بالليزر إلا فى حالة الحصوات الكبيرة أو الخطيرة.

ويمكن أن يعاني من يخضع لعملية علاج حصوات الكلى من بعض المضاعفات التى يجب معرفتها مسبقا للتمكن من تجنبها أو الاستعداد للسيطرة عليها .

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs” نرصد لكم أهم مضاعفات عملية حصوات الكلى .

يجب العلم أنه كما تختلف طرق علاج حصوات الكلى حسب نوعها وحجمها ومكانها فإن مضاعفات العملية تختلف من شخص لأخر وفق نفس المعايير بالإضافة لحالة الجسم الصحية.

تعفن الدم وهو عدوى تنتشر عن طريق الدم وتسبب أعراضًا في جميع أنحاء الجسم.

انسداد الحالب بسبب شظايا الحصى (الحالب هو الأنبوب الذي يربط الكلى بالمثانة).

إصابة في الحالب.

الحالب



التهاب المسالك البولية (UTI).

نزيف أثناء الجراحة.

الم فى مكان الجراحة .