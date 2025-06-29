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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع
محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

شدد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، 

جاء ذلك خلال الاجتماع   الذي عقده  محافظ جنوب سيناء،  مع رؤساء ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات وبحضور نائب  المحافظ والسكرتير العام  ورؤساء المدن وعدد من  نواب مجلسى النواب والشيوخ وذلك بمقر مجلس مدينة رأس سدر.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع آليات تعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان، بالإضافة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية الجارية، وسُبل تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد محافظ جنوب سيناء على  أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية،

 مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة نبض الشارع لتقديم أفضل خدمة لأهالي .

كما أشار إلى أن أهمية تلك اللقاءات الدورية  التي تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة الأداء الخدمي بشكل مباشر في مختلف المدن، والتأكد من كفاءة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

جنوب سيناء راس سدر المواطنين جودة

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