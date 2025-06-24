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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف تعرف نقص فيتامين د بجسمك ؟.. 10 أعراض واضحة

اعراض نقص فيتامين د
اعراض نقص فيتامين د
رشا عوني

يعاني الكثير من نقص فيتامين د والذي يؤثر على العظام والعضلات والشعر والبشرة والصحة العامة للجسم بشكل واضح، ومن المعروف ان أهم مصدر لفيتامين د هو اشعة الشمس، لكن هناك العديد من المصادر الأخرى التي تمنحك جرعات عالية من فيتامين د في حالة الاستمرار عليها. 

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كيفية اكتشاف أن لديك نقصم في فيتامين د 

لكن كيف تكتشف أنك لديك نقص في فيتامين د ؟ وما هي أعراض نقص فيتامين د ؟ و ما الأطعمة الغنية بفيتامين د ؟ .. كل هذا نستعرضه معكم في السطور التالية .. 

ما هي أخطر أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟ | علاجك الطبية
 فيتامين د

أعراض نقص فيتامين د

1- المرض أو الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد
2- التعب والإرهاق
3- آلام العظام والظهر
4- ضعف التئام الجروح
5- ضعف العظام
6- تساقط الشعر
7- آلام في العضلات

8-التعرض للكسور بشكل متزايد

9-التهابات اللثة

10-تهيج الإكزيما

كيف أعرف أن لدي نقص حاد في فيتامين د؟

يُسبب نقص فيتامين د أعراضًا منها ألم العظام وسهولة تعرضها للكسر، وضعف العضلات وتشنجها، والتعب وتساقط الشعر، أمّا عند الرجال فقد يزيد من ضعف الانتصاب، في حين يرتبط باضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، ومع ذلك قد لا يُسبب نقص فيتامين د أي عرض إذا كان بسيطًا.
 

ما الذي يرفع فيتامين د بسرعة؟

إذا كانت لديك أعراض نقص فيتامين د ، فيجب عليك فوراً الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي و تناول أطعمة ترفع فيتامين د مع تناول مكملات فيتامين د  .

فوائد فيتامين د، ومصادره، والجرعة اليومية Vitamin D | الطبي
مصادر فيتامين د 

أطعمة غنية بفيتامين د

  •  السلمون، التونة والماكريل
  • من الأطعمة المدعمة بفيتامين د، الحليب و عصير البرتقال والزبادي
  • الفطر والجبن 
  • لحوم الأسماك الدهنية، مثل سمك السالمون والتونا والسردين وغيرها
  • زيت كبد الحوت
  • صفار البيض
  • أنواع الأجبان المختلفة
  • منتجات الألبان والحليب المدعم بفيتامين د
  • بعض الخضروات، مثل الفطر، والسبانخ، والملفوف الأخضر، والبامية، وفول الصويا، والفاصولياء البيضاء وغيرها
  • بعض الفواكه، مثل البرتقال، والموز.
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