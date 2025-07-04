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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
عبد العزيز جمال

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا السبت طقسًا شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حيث حذرت الهيئة من التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

حالة الطقس غدا

ويسود طقس حار على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

ظاهرة جوية 4 ساعات 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا تشمل تكون شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المحتمل أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتستمر 4 ساعات بدءا من الرابعة صباحا.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يخفف نسبيًا من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح يكون شماليًا غربيًا

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح تكون شمالية غربية أيضًا.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على عدد من محافظات ومدن مصر:

القاهرة: العظمى 36 - الصغرى 25
بنها: العظمى 35 - الصغرى 26
دمنهور: العظمى 35 - الصغرى 24
كفر الشيخ: العظمى 35 - الصغرى 24
المنصورة: العظمى 35 - الصغرى 24
الزقازيق: العظمى 36 - الصغرى 25
شبين الكوم: العظمى 35 - الصغرى 24
طنطا: العظمى 35 - الصغرى 24
دمياط: العظمى 31 - الصغرى 24
بورسعيد: العظمى 33 - الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 38 - الصغرى 23
السويس: العظمى 38 - الصغرى 23
العريش: العظمى 33 - الصغرى 22
رفح: العظمى 33 - الصغرى 22
سانت كاترين: العظمى 32 - الصغرى 16
الطور: العظمى 38 - الصغرى 25
طابا: العظمى 35 - الصغرى 22
شرم الشيخ: العظمى 40 - الصغرى 30
الإسكندرية: العظمى 30 - الصغرى 22
مرسى مطروح: العظمى 31 - الصغرى 22
الغردقة: العظمى 38 - الصغرى 29
سفاجا: العظمى 39 - الصغرى 27
مرسى علم: العظمى 38 - الصغرى 28
شلاتين: العظمى 39 - الصغرى 27
حلايب: العظمى 36 - الصغرى 27
الفيوم: العظمى 38 - الصغرى 24
بني سويف: العظمى 38 - الصغرى 23
المنيا: العظمى 38 - الصغرى 23
أسيوط: العظمى 39 - الصغرى 25
سوهاج: العظمى 40 - الصغرى 26
قنا: العظمى 41 - الصغرى 26
الأقصر: العظمى 42 - الصغرى 27
أسوان: العظمى 42 - الصغرى 28
الوادي الجديد: العظمى 40 - الصغرى 25
أبو سمبل: العظمى 41 - الصغرى 27

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس حار ظاهرة جوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حالة الطقس غدا

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