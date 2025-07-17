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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رعاية صحية بدون مقابل.. تفاصيل انطلاق حملة "100 يوم صحة" في المنيا

الصحة
الصحة
البهى عمرو

أكد عبد الصمد ماهر، صحفي متخصص في شئون الصحة، أن حملة 100 يوم صحة تنفَّذ للعام الثالث على التوالي، وهي حملة وطنية كبرى تشمل جميع محافظات الجمهورية، وليست مقتصرة على محافظة المنيا فقط، مشيرًا إلى أن الفلسفة الجديدة للحملة هذا العام تقوم على الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، الحملة توفر نفس خدمات مبادرة 100 مليون صحة، من بينها:

«الكشف المبكر عن فيروس سي، أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم، التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، الكشف عن فيروس بي ونقص المناعة، علاج الأمراض المزمنة، فحوص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، دعم الصحة النفسية وعلاج الإدمان».

وقال ماهر إن الحملة تعتمد على عيادات متنقلة تعمل من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مؤكدًا أن كل محافظة تنشر خريطة العيادات المتنقلة عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" أو من خلال الوحدات الصحية، وهو ما يساعد المواطنين على الوصول بسهولة للخدمات.

وأضاف ماهر أن الجديد في الحملة هذا العام هو إمكانية استخراج قرارات نفقة الدولة مباشرة من السيارات المتنقلة، من خلال الربط الإلكتروني مع المجالس الطبية المتخصصة، مما يختصر الإجراءات ويتيح للمريض الحصول على حقه دون مشقة.

وأوضح أن الحملة تعمل أيضًا على صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال للفئات المستحقة بالمجان، ويتم تسجيل بيانات المستفيدين وربطها بقاعدة البيانات المركزية بوزارة الصحة لضمان انتظام صرف العلاج.

الصحة صدى البلد صباح البلد 100 مليون صحة فيروس سي

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