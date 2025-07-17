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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الصمد ماهر يوضح مواعيد عمل حملة «100 يوم صحة».. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

أكد عبد الصمد ماهر، المتخصص في ملف الصحة، أن حملة « 100 يوم صحة» منطلقة في جميع محافظات الجمهورية، وأن هذه الحملة تعمل للعام الثالث على التوالي، وتقدم جميع الخدمات الطبية.


وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الحملة تقوم بالكشف المبكر عن فيروس سي، وأمراض سوء التغذية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعلاج الأمراض المزمنة، وتقوم بفحص المقبلين على الزواج.

 وأضاف أن كل محافظة تقوم بنشر الخريطة الخاصة بتواجد السيارات المتنقلة، وأن الوحدات الصحية بالمحافظات تقوم بعض الخريطة، وأن صفحات “فيس بوك” الرسمية للوزارة أو المحافظة التي بها عيادات متنقلة يتم نشرها بها.

وأشار إلى أن عمل السيارات المتنقلة يكون من 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، وأن هناك ميزة لعمل السيارات المتنقلة التي تقدم الخدمات الصحية تحت حملة “100 يوم صحة”، وهو تقديم قرارات نفقة الدولة.  
 

الصحة صباح البلد صدى البلد نهاد سمير

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