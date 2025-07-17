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اليوم نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم نظر دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10ملايين جنيه

دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10 ملايين جنيه
دعوى أسرة محمود عبد العزيز لمطالبة بوسي شلبي بتعويض 10 ملايين جنيه
إسلام دياب

تنظر المحكمة المختصة، اليوم، دعوى أسرة الفنان محمود عبد العزيز التي تطالب بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا.

ورفعت أسرة الفنان محمود عبد العزيز دعوى ضد الإعلامية بوسي شلبي بدفع 10 ملايين جنيه تعويضا؛ بسبب تشهيرها بوالدهم الراحل وتزويرها لعقد الزواج من والدهم على خلاف الحقيقة حسب زعمهم.

كانت جهات التحقيق بأكتوبر، قررت فى وقت سابق صرف الإعلامية بوسي شلبي من النيابة بعد سماع أقوالها في اتهامها بتزوير أوراق رسمية من بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

كان ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، أعلنا تضررهما من زوجة والدهما السابقة، الإعلامية بوسي شلبي، لظهورها في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، وادعائها أنها أرملة والدهما الفنان الراحل، رغم أنه طلقها منذ سنوات عديدة، وحررا محضرا طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتقدم محامي وكيلا عن الفنان محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعائها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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