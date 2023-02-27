مكيب صاخب..غادة عبد الرازق تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصور بالأبيض والأسود، وأعتمدت علي الميكب الصاخب الذي أبرز ملامح وجهها.

يذكر ان النجمة غادة عبد الرازق، بدأت مؤخرًا تصوير مسلسلها الجديد تلت التلاتة، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني 2023 والذي يتكون من 15 حلقة، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.



أبطال مسلسل تلت التلاتة



يضم مسلسل تلت التلاتة العديد من الفنانين بجانب الفنانة غادة عبد الرازق ومنهم ماجد المصري، غادة عبد الرازق، نجلاء بدر، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف هبة الحسينى، والعمل من إنتاج ممدوح شاهين.



أحدث أعمال غادة عبد الرازق



من ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد