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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا تؤيد ضم رومانيا وبلغاريا لمنطقة شنجن مستقبلًا

النمسا
النمسا

أكد حاكم العاصمة النمساوية فيينا، ميخائيل لودفيج، تأييده أن تصير رومانيا وبلغاريا جزءًا من منطقة الشنجن (وتضم 26 دولة أوروبية ألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما) في المستقبل.

وقال لودفيج - في تصريحات اليوم /الاثنين/ عقب لقاء وفد من البرلمان الروماني - إن الحفاظ على الوحدة الأوروبية أمر مهم وحيوي، كما أنه ليس من الممكن الإساءة إلى دول أخرى لأسباب سياسية داخلية، مشيرًا إلى أنه ناقش هذه القضية باستفاضة مع الوفد الروماني.

وأوضح لودفيج أن أكثر من 45 ألف شخص من أصل روماني يعيشون في فيينا، مؤكدًا أنه لا يوجد أشخاص "من الدرجة الثانية" في فيينا.

ولفت لودفيج لأهمية التركيز على القواسم المشتركة وتجنب الخلافات بين النمسا ورومانيا، مشددا على أن فيينا مدينة عالمية يعيش سكانها على التماسك الاجتماعي والتعاون القائم على الاحترام.

فيينا رومانيا بلغاريا البرلمان الروماني الوفد الروماني

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