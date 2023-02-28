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القوى العاملة: نلعب دورا مهما في القضاء على البطالة ودمج ذوي الهمم

عبد الوهاب خضر، المتحدث
عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن العالم تأثر بشكل كبير بالتحديات والتطورات التي شهدها خلال الـ 10 سنوات الماضية، متابعا: الوطن العربي شهد خلال الفرة الماضة ما يسمى بالربيع العربي.

وأضاف “عبد الوهاب خضر” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن منظمة العمل العربية أوضحت أن عدد العاطلين عن العمل بسبب الربيع العربي وصل إلى 30 مليون عاطل، منوها بأن منظمة العمل الدولية تتوقع أن يصل نزيد نسبة البطالة في العالم إلى 3 ملايين عاطل خلال عام 2023.

وأكمل: منظمة العمل الدولية أوضحت أن ما يقارب من 4 مليارات مواطن لا يحصلون على حماية اجتماعية لائقة على مستوى العالم، منوها بأن مصر تسعى بكل الأشكال لتوفير حماية مجتمعية لمواطنيها.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة تلعب دورا مهما في القضاء على البطالة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى إدماج ذوي الهمم في سوق العمل.
 

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