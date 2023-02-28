لتأهيل الشباب..القوى العاملة: نمتلك 75 مركزا للتدريب المهني على مستوى الجمهورية

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن العالم تأثر بشكل كبير بالتحديات التي شهدها خلال الـ 10 سنوات الماضية، متابعا: الوطن العربي شهد خلال الفرة الماضة ما يسمى بالربيع العربي.

وأضاف “عبد الوهاب خضر” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن وزارة القوى العاملة تلعب دورا مهما في القضاء على البطالة، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالغضافة إلى إدماج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضح أنه تم حصر مايقارب من 48 منشآة تتيح العمل لذوي الهمم، ونعمل على تطويرهم لاستقبال أعداد أكبر، منوها بأن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، لتأهيل وتدريب الشباب.

وناشد الشباب بضرورة التوجه إلى الوزارة أو المراكز التابعة للوزارة لمعرفة سبل التقدم والمشاركة في الدورات التدريبية، موضحا: لدينا ملتقى توظيف لذوي الهمم بإجمالي 1503 وظيفة.

وشدد على أن فئة العمالة الغير منتظمة هي الأكثر تأثرا وتضررا بالأحداث العالمية، ويصل عددهم إلى 331 ألف عامل غير منتظم، ولذلك نستهدف إنشاء صندوق مركزي لهم ووحدة تنفيذية.