بشرى.. صرف معاش إضافي بقانون التأمينات 2023 | اعرف التفاصيل

حدد قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية الجديد، شروط وضوابط الاستفادة من المعاش الإضافي للمؤمن عليهم، حيث نص قانون المعاشات على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

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وطبقا للقانون، يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون .

والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

شروط الحصول على معاش إضافي

يشترط للحصول على معاش اضافي في قانون التأمينات الاجتماعية مجموعة من الخطوات منها:

1ـ لصرف معاش اضافي أن يكون المؤمن عليه غير مستقيل من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- عدم توقف خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

3ـ أن يشترك المؤمن عليه في تأمين معاش إضافي لمدة سنة على الأقل، منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- وجود قيد اسم المؤمن عليه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .