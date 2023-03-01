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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعتنِ بـ8 قواعد أثناء تناول الطعام وتجنب خطأين

الطعام
الطعام

يعد الطعام جزءًا مهمًا جدًا من الروتين اليومي لكننا نوليه القليل من الاهتمام، لذلك نكشف عن أهم 8 قواعد لتناول الطعام .

8 قواعد لتناول الطعام

 

كشف موقع هيلثي عن 8 قواعد هامة لتناول الطعام الصحي وحذر من بعض الأخطاء البسيطة .

إعداد الطعام بالقليل من السمن والزيت 

يُنصح بتناول بعض الزيت ، والسمن في طعامك ، ولكن تأكد أيضًا من أنك لا تعاني من مشاكل فى  الجهاز الهضمي ، وإلا فقد تظهربعض الاضطرابات، يُنصح أيضًا بتناول بعض السوائل الماء الفاتر مع الطعام، يوصى بشرب رشفة واحدة من الماء الدافئ بعد تناول 3 لقمات من الطعام ، حتى يتم هضمه بسرعة .

كمية

يجب أن تأكل بالكمية المناسبة، إذا كنت تأكل أكثر مما تشعر بالجوع، فقد يكون هناك انزعاج في المعدة، وصعوبة في الجلوس ، ومشاكل أخرى يجب أن تستهلك 50٪ من جوعك بالطعام الصلب + 25٪ مع السوائل بالنسبة لبقية عملية الهضم ، يجب إبقاء 25٪ من المعدة فارغة.

اعتني بالمكان لتناول الطعام
 


وفقًا لمدرس اليوجا آشيش ، يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا مكان تناول الطعام أثناء الجلوس إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا في بيئة ممتعة ومريحة ، فهو مفيد جدًا للجسم.

 

جميع العصائر موجودة في الطعام

 

يجب أن يكون هناك توازن في العناصر الغذائية في الطعام.

 

لا تأكل كثيرا
 


لا ينبغي لأحد أن يأكل على عجل لأنه ، من خلال القيام بذلك ، يدخل الجسم بطريقة خاطئة ولا يمكن أن يصل بشكل صحيح يمكن أن يؤثر تناول الطعام في عجلة من أمره على الهضم بشكل سلبي .

 

أخطاء أثناء الأكل


يقول معلمو اليوجا إن ما تأكله سيصبح جزءًا من جسمك خلال العشرين دقيقة القادمة، لهذا تأكل الطعام بعقل وامتنان ولا تتحدث أثناء تناول الطعام ، ولا تضحك وتمضغ الطعام بشكل صحيح.

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