اعتنِ بـ8 قواعد أثناء تناول الطعام وتجنب خطأين

يعد الطعام جزءًا مهمًا جدًا من الروتين اليومي لكننا نوليه القليل من الاهتمام، لذلك نكشف عن أهم 8 قواعد لتناول الطعام .

8 قواعد لتناول الطعام

كشف موقع هيلثي عن 8 قواعد هامة لتناول الطعام الصحي وحذر من بعض الأخطاء البسيطة .

إعداد الطعام بالقليل من السمن والزيت

يُنصح بتناول بعض الزيت ، والسمن في طعامك ، ولكن تأكد أيضًا من أنك لا تعاني من مشاكل فى الجهاز الهضمي ، وإلا فقد تظهربعض الاضطرابات، يُنصح أيضًا بتناول بعض السوائل الماء الفاتر مع الطعام، يوصى بشرب رشفة واحدة من الماء الدافئ بعد تناول 3 لقمات من الطعام ، حتى يتم هضمه بسرعة .

كمية

يجب أن تأكل بالكمية المناسبة، إذا كنت تأكل أكثر مما تشعر بالجوع، فقد يكون هناك انزعاج في المعدة، وصعوبة في الجلوس ، ومشاكل أخرى يجب أن تستهلك 50٪ من جوعك بالطعام الصلب + 25٪ مع السوائل بالنسبة لبقية عملية الهضم ، يجب إبقاء 25٪ من المعدة فارغة.

اعتني بالمكان لتناول الطعام





وفقًا لمدرس اليوجا آشيش ، يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا مكان تناول الطعام أثناء الجلوس إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا في بيئة ممتعة ومريحة ، فهو مفيد جدًا للجسم.

جميع العصائر موجودة في الطعام

يجب أن يكون هناك توازن في العناصر الغذائية في الطعام.

لا تأكل كثيرا





لا ينبغي لأحد أن يأكل على عجل لأنه ، من خلال القيام بذلك ، يدخل الجسم بطريقة خاطئة ولا يمكن أن يصل بشكل صحيح يمكن أن يؤثر تناول الطعام في عجلة من أمره على الهضم بشكل سلبي .

أخطاء أثناء الأكل



يقول معلمو اليوجا إن ما تأكله سيصبح جزءًا من جسمك خلال العشرين دقيقة القادمة، لهذا تأكل الطعام بعقل وامتنان ولا تتحدث أثناء تناول الطعام ، ولا تضحك وتمضغ الطعام بشكل صحيح.