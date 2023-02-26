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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توجه للطبيب فورا..

خلل النطق.. علامات تحذيرية لسرطان المريء

خلل النطق علامة تحذيرية
خلل النطق علامة تحذيرية لسرطان المريء توجة للطبيب فورا

سرطان المريء هو سرطان يوجد في أي مكان في المريء، ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، هناك علامات تحذير أولية له منها صعوبة ابتلاع الطعام، وبحة الصوت، ويحدث خلل النطق، أو الصوت الأجش، عندما يبدو صوتك خشنًا أو متوترًا أو لاهثًا.

ويتغير أيضًا مستوى الصوت إلى أي مدى تتحدث بصوت عالٍ أو ضعيف ونبرة صوتك مدى ارتفاع أو انخفاض صوتك مع نمو سرطان المريء ، قد يؤثر على العصب الذي يتحكم في الحبال الصوتية ، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات في صوتك في بعض الحالات، يمكن أن تتوقف أعصاب الحبال الصوتية عن العمل تمامًا ، وفقًا لمركز مدينة الأمل التابع للمعهد الوطني للسرطان .

أعراض سرطان المرئى

بينما يمكن أن تنبهك بحة الصوت إلى الحالة المميتة ، فإن الأعراض مرتبطة أيضًا بمشاكل حميدة أخرى مثل الحساسية، يكن أن تساعد العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء في تحديد الحالة ، بما في ذلك وفقا لما نشره موقع هيلثي .

وجود مشاكل في البلع
الشعور بالمرض
حرقة في المعدة أو حمض الجزر
أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ)
السعال الذي لا يتحسن
فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة
الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة
ألم في حلقك أو منتصف صدرك ، خاصة عند البلع.

تنصح NHS "بمراجعة طبيب عام" إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة تشير إلى سرطان المريء قد تجد أنك تعتاد عليها ولكن من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي على الرغم من أن ظهور هذه الأعراض لا يضمن إصابتك بسرطان المريء ، إلا أنه لا يزال من الضروري الخضوع للفحص لحسن الحظ ، يمكن أن تقلل تعديلات نمط الحياة المختلفة من خطر إصابتك بحالة مزعجة.

كيفية الوقاية من سرطان المريء

بين الاستمتاع بالمشروبات الساخنة والتدخين ، تعرضك بعض الممارسات لخطر أكبر للإصابة بحالة خطيرة، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة ، يتسبب التدخين في حوالي 35 بالمائة من حالات سرطان المريء وهي إحصائية تسلط الضوء على أهمية الإقلاع عن التدخين.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن شرب المشروبات أو السوائل الساخنة جدًا يمكن أن يزيد أيضًا من احتمالية إصابتك بهذا السرطان، لذلك يجب أن تترك بضع دقائق للتبريد قبل الاستمتاع بالمشروبات الساخنة، يمكن أن تساعد التدخلات الأخرى مثل تقليل تناول الكحول والحفاظ على وزن صحي أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء.

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